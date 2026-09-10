Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026
El primer premio (30.000 €) de Lotería Nacional de hoy ha sido el 46.144 y ha caído en Cádiz, Palma de Mallorca y Estepona (Málaga).
👉 Comprobar resultados del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del sábado, 5 de septiembre.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional con los siguientes números ganadores:
-Primer premio (30.000 €): 46144
-Segundo premio (6.000 €): 41758
-Últimas 4 cifras (75 €): 5899, 8054, 1242 y 5703.
-Últimas 3 cifras (15 €): 737, 171, 145, 913, 765, 772 y 228.
-Últimas 2 cifras (6 €): 52, 81, 99, 48, 61, 14, 90, 31 y 10.
-Reintegros (3 €): 4, 1 y 5.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio de la Lotería Nacional a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
La Agencia Tributaria en España aplica una regla fija y sencilla para los premios de Loterías y Apuestas del Estado: Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los 40.000 euros.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. Los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 10 de septiembre han sido el 4, 1 y 5.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 46.144
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 41.758
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 5.899
La segunda es el 8.054
La tercera es el 1.242
La cuarta es el 5.703
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 737
La segunda es el 171
La tercera es el 145
La cuarta es el 913
La quinta es el 765
La sexta es el 772
La séptima es el 228
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 52
La segunda es el 81
La tercera es el 99
La cuarta es el 48
La quinta es el 61
La sexta es el 14
La séptima es el 90
La octava es el 31
La novena es el 10
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Lotería Nacional hoy jueves | ¡Empieza el sorteo!
¡Comienza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre!
Saca tus boletos y quédate muy atento, porque en breves minutos irán saliendo las bolas con los números ganadores y los tres reintegros. ¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!
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Lotería Nacional hoy jueves | A punto de empezar el sorteo
En apenas 5 minutos comenzará el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre. Recuerda que podrás comprobar los resultados en directo desde esta misma página.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué diferencia hay entre el sorteo del jueves y el del sábado?
El sorteo del jueves cuesta 3 euros por décimo y reparte un primer premio de 30.000 euros, mientras que el sorteo ordinario del sábado cuesta 6 euros y su primer premio asciende a 60.000 euros al décimo.
Ambos comparten mecánica y estructura de premios, pero el del sábado maneja cifras más altas tanto en precio como en recompensas, consolidándose como el sorteo semanal de mayor cuantía dentro de la Lotería Nacional ordinaria.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Se puede jugar a la Lotería Nacional por internet?
Sí, es posible comprar décimos de la Lotería Nacional a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como mediante su aplicación móvil.
Esta opción permite elegir el número deseado, si está disponible, o generar uno aleatorio, además de seleccionar la cantidad de décimos que se desea adquirir. Es una alternativa cómoda para quienes no pueden acercarse físicamente a una administración de loterías antes del sorteo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
La Lotería Nacional destina aproximadamente el 70% de lo recaudado en cada emisión al reparto de premios entre los jugadores. El resto se distribuye entre gastos de gestión, comisiones para las administraciones y la aportación correspondiente al Estado.
Este porcentaje se ha mantenido bastante estable a lo largo de los años, consolidando a la Lotería Nacional como uno de los juegos con mejor proporción de devolución en premios de toda España.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué pasa si acierto solo el reintegro?
Acertar el reintegro significa que la última cifra de tu décimo coincide con la del número agraciado con el primer premio, lo que te permite recuperar exactamente el importe que pagaste por el décimo, es decir, 3 euros en el sorteo de los jueves.
Aunque no supone ninguna ganancia adicional, sí evita perder el dinero invertido y suele considerarse una forma sencilla de "no perder" en el sorteo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Hasta cuándo se puede cobrar un décimo premiado?
Los ganadores disponen de un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar y cobrar cualquier premio obtenido.
Una vez transcurrido ese periodo sin haberlo cobrado, el derecho al premio caduca de forma definitiva y el importe pasa a formar parte del fondo de premios no reclamados.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cómo se cobra un premio de la Lotería Nacional?
Los premios de hasta 2.000 euros por décimo pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías, mientras que las cantidades superiores requieren tramitarse a través de una entidad bancaria colaboradora mediante ingreso en cuenta.
Es importante conservar el décimo en buen estado y presentarlo junto con el DNI en el momento del cobro, ya que la identificación del titular resulta imprescindible para poder formalizar correctamente el pago de premios de mayor cuantía.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se lleva el segundo premio?
El segundo premio otorga 6.000 euros al décimo si aciertas el número completo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie).
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Lotería Nacional hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar con más solera del mundo. Su origen se remonta al año 1812 en Cádiz, donde nació para recaudar fondos en plena Guerra de la Independencia.
Aquella primera iniciativa, ideada por Ciriaco González Carvajal, buscaba aportar ingresos públicos sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.