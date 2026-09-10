Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional con los siguientes números ganadores:

-Primer premio (30.000 €): 46144

-Segundo premio (6.000 €): 41758

-Últimas 4 cifras (75 €): 5899, 8054, 1242 y 5703.

-Últimas 3 cifras (15 €): 737, 171, 145, 913, 765, 772 y 228.

-Últimas 2 cifras (6 €): 52, 81, 99, 48, 61, 14, 90, 31 y 10.

-Reintegros (3 €): 4, 1 y 5.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio de la Lotería Nacional a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

La Agencia Tributaria en España aplica una regla fija y sencilla para los premios de Loterías y Apuestas del Estado: Hacienda se queda con el 20% de la cantidad que exceda los 40.000 euros.