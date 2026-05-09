Cuponazo de la ONCE | Comprobar resultados del sorteo del viernes 8 de mayo
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 7 de mayo
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 8 de mayo de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 3.708
- Serie (6.000.000€): 132
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos cupones salen premiados en el sorteo de hoy?
El Cuponazo de la ONCE distribuye miles de premios en cada edición gracias a las distintas categorías de premios disponibles. Desde reintegros hasta premios mayores, el número de boletos agraciados suele ser muy elevado.
Este amplio reparto es uno de los principales atractivos del sorteo, ya que multiplica las opciones de conseguir algún premio incluso cuando no se acierta el número principal completo.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 8 de mayo de 2026. Esperamos que hayáis tenido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL!!
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Por qué el Cuponazo es uno de los sorteos más populares de España?
El Cuponazo de la ONCE se ha convertido en uno de los sorteos más seguidos por la combinación de grandes premios millonarios y una amplia distribución de premios secundarios cada viernes.
Además, la tradición histórica de la ONCE y su extensa red de vendedores hacen que millones de personas participen regularmente en este sorteo semanal buscando cambiar su vida con uno de los grandes premios repartidos en toda España.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si el premio del Cuponazo queda desierto?
Si ningún jugador acierta la combinación completa de número y serie, el premio principal queda desierto en ese sorteo concreto. Sin embargo, el resto de categorías de premios sí continúan repartiéndose normalmente entre los participantes agraciados.
La ONCE mantiene semanalmente su estructura habitual de premios, por lo que el siguiente viernes vuelve a ponerse en juego un nuevo gran premio millonario.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos cupones salen premiados en el sorteo de hoy?
El Cuponazo de la ONCE distribuye miles de premios en cada edición gracias a las distintas categorías de premios disponibles. Desde reintegros hasta premios mayores, el número de boletos agraciados suele ser muy elevado.
Este amplio reparto es uno de los principales atractivos del sorteo, ya que multiplica las opciones de conseguir algún premio incluso cuando no se acierta el número principal completo.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre acertar número y serie?
Para conseguir el premio máximo del Cuponazo es obligatorio acertar tanto las cinco cifras del número ganador como la serie exacta asignada al cupón. Solo esa combinación completa permite optar al gran premio de 6 millones de euros.
Los jugadores que únicamente coinciden en las cinco cifras, pero no en la serie, también reciben un premio importante, aunque considerablemente inferior al bote principal del sorteo.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE de hoy | ¿Puede tocar el Cuponazo en cualquier ciudad de España?
Sí. El Cuponazo de la ONCE se comercializa en todo el territorio nacional a través de vendedores autorizados, quioscos y plataformas digitales oficiales, por lo que el premio puede caer en cualquier provincia española.
Cada semana, distintas localidades celebran premios importantes de la ONCE, desde grandes capitales hasta pequeños municipios donde la llegada de un premio millonario suele generar gran expectación vecinal.
-
Comprobar Cuponazo de hoy | ¿Qué hacer después de ganar el Cuponazo de la ONCE?
Quienes hayan resultado agraciados en el sorteo de hoy deben conservar cuidadosamente el cupón premiado y acudir a un punto autorizado o entidad bancaria colaboradora para iniciar el proceso de cobro correspondiente.
En el caso de premios elevados, la ONCE realiza verificaciones de autenticidad antes de formalizar el pago, especialmente en los premios millonarios asociados al Cuponazo de los viernes.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo saber si mi cupón del Cuponazo está premiado?
Los jugadores pueden comprobar si su cupón ha sido premiado revisando el número y la serie publicados tras el sorteo oficial de la ONCE celebrado este viernes 8 de mayo. También deben verificarse las terminaciones premiadas y los premios secundarios.
Actualmente existen comprobadores automáticos online y aplicaciones móviles que permiten introducir el número del cupón para conocer rápidamente si corresponde algún premio del sorteo.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios secundarios reparte el Cuponazo tras el sorteo de hoy?
El Cuponazo de la ONCE reparte cada viernes premios por aproximación, terminaciones y coincidencias parciales con el número ganador. Además de los grandes premios, existen categorías menores que premian acertar cuatro, tres, dos o una cifra.
Esto hace que el número de boletos premiados sea muy elevado en cada sorteo, permitiendo que muchos participantes recuperen el importe jugado o consigan cantidades superiores sin necesidad de acertar el premio principal.
-
Comprobar Cuponazo de hoy | ¿Cuál es la única lista oficial válida del Cuponazo?
La ONCE recuerda tras cada sorteo que la única lista oficial válida de números premiados es la publicada por JuegosONCE y los canales oficiales de la organización.
Por ese motivo, recomiendan verificar siempre los resultados en medios fiables o directamente en la plataforma oficial antes de dar por premiado cualquier cupón del sorteo celebrado este viernes 8 de mayo.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios menores ha dejado el Cuponazo de hoy?
Además del premio principal y de los premios de 40.000 euros, el sorteo del Cuponazo reparte premios menores por acertar cifras concretas del número ganador. Existen premios por cuatro, tres, dos y una cifra coincidente.
Estas categorías permiten que miles de participantes obtengan cantidades más reducidas, incluyendo reintegros y premios directos que ayudan a multiplicar el número total de boletos agraciados en cada sorteo.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede comprobar el Cuponazo online?
Sí. Los resultados del Cuponazo de este viernes 8 de mayo pueden consultarse de manera online a través de la web oficial de JuegosONCE y de distintos portales especializados en loterías y sorteos.
Muchos jugadores utilizan además comprobadores automáticos introduciendo el número y la serie de su cupón para saber rápidamente si han obtenido alguno de los premios repartidos esta noche.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio del Cuponazo?
Los premios del Cuponazo de la ONCE tienen un plazo limitado para ser reclamados. Una vez celebrado el sorteo y publicados los resultados oficiales, los ganadores disponen de treinta días naturales para cobrar su premio.
Pasado ese periodo, el derecho al cobro caduca, por lo que la ONCE recomienda revisar siempre los boletos tras cada sorteo y comprobar las combinaciones ganadoras cuanto antes.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto dinero toca por acertar solo las cinco cifras?
Los jugadores que aciertan las cinco cifras del número ganador del Cuponazo, aunque no tengan la serie correcta, reciben un premio de 40.000 euros. En cada sorteo se reparten 134 premios de esta categoría.
Esta es una de las categorías más destacadas del sorteo después del gran premio principal y permite que numerosos participantes se lleven cantidades importantes cada viernes.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué hacer si mi cupón del Cuponazo ha sido premiado?
Los jugadores que hayan resultado agraciados en el sorteo del Cuponazo de hoy pueden cobrar sus premios desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Los premios menores suelen abonarse en puntos de venta autorizados, mientras que los importes elevados requieren gestión bancaria.
La ONCE recuerda además la importancia de conservar el cupón en buen estado y consultar siempre los resultados oficiales publicados por la organización antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos premios ha repartido el Cuponazo de este viernes?
El Cuponazo de la ONCE no solo entrega un premio principal multimillonario, sino que también reparte cientos de miles de premios menores entre los participantes. El sorteo incluye premios de 40.000 euros a las cinco cifras, además de cantidades menores por coincidencias parciales.
Gracias al sistema de premios por aproximaciones y terminaciones, muchos jugadores recuperan parte del dinero jugado o consiguen premios intermedios incluso sin acertar la combinación completa y la serie.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 8 de mayo de 2026 y ha correspondido al número 03.708 con la serie 132.
¡Enhorabuena a los premiados!
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede jugar al Cuponazo de forma online?
La ONCE permite comprar cupones a través de sus canales digitales oficiales, lo que facilita participar en el sorteo sin necesidad de acudir físicamente a un punto de venta. Los jugadores registrados pueden consultar resultados y gestionar premios desde su propia cuenta.
Esta modalidad online ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes prefieren seguir los sorteos y comprobar automáticamente sus boletos desde el móvil o el ordenador.
-
Cuponazo de la ONCE hoy, viernes 8 de mayo | ¿Cuáles son las terminaciones más premiadas del Cuponazo?
Muchos jugadores consultan estadísticas históricas sobre terminaciones frecuentes en los sorteos de la ONCE, buscando patrones o números repetidos a lo largo de los años. Sin embargo, cada sorteo es completamente independiente y aleatorio.
Aun así, existen combinaciones especialmente populares entre los participantes, sobre todo aquellas relacionadas con fechas señaladas, números capicúa o terminaciones tradicionalmente asociadas a la suerte.