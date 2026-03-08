Estos son los números premiados del sorteo del sábado 7 de marzo:
- Primer premio: 12.027
- Segundo premio: 62.040
- Reintegros: 5, 6, 7
- Cuatro cifras: 5.019 - 7.833 - 8.072 - 9.078
- Tres cifras: 069 - 346 - 346 - 424 - 639 - 738 - 858 - 954 - 968 - 969
- Dos cifras: 47 - 66 - 77 - 77 - 79 - 84 - 89 - 97 - 99
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional, tras el de hoy sábado 7 de marzo de 2026, es el del jueves 12 de marzo de 2026 (el habitual “sorteo del jueves”). Después de ese, el siguiente será el sábado 14 de marzo de 2026, que es el sorteo ordinario de los sábados.
En marzo seguirán los sorteos del jueves 19 de marzo y el sábado 21 de marzo de 2026, este último con carácter extraordinario por el “Día del Padre”, con un precio por décimo superior al de los sábados normales.
-
Lotería Nacional hoy | Repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 7 de marzo:
- Primer premio: 12.027
- Segundo premio: 62.040
- Reintegros: 5, 6, 7
- Cuatro cifras: 5.019 - 7.833 - 8.072 - 9.078
- Tres cifras: 069 - 346 - 346 - 424 - 639 - 738 - 858 - 954 - 968 - 969
- Dos cifras: 47 - 66 - 77 - 77 - 79 - 84 - 89 - 97 - 99
-
Lotería Nacional hoy | ¿Qué terminaciones tienen premio en la Lotería Nacional?
En un sorteo ordinario de Lotería Nacional, tienen premio las terminaciones de las 4, 3, 2 y 1 últimas cifras del primer premio, además de los reintegros.
Por ejemplo, cobran quienes tienen la misma última cifra que el primer premio (reintegro), quienes coinciden en las 2 últimas cifras, en las 3 últimas y en las 4 últimas que salen extraídas como “terminaciones” en la lista oficial.
A eso se suman otros premios ligados a terminaciones, como las centenas del primer y segundo premio (mismas dos primeras cifras) y las terminaciones específicas de 4, 3 o 2 cifras que se extraen aparte y que también dan derecho a cantidades fijas por décimo (por ejemplo, 150 euros por terminar en ciertas 4 cifras, 30 euros por ciertas 3 cifras, 12 euros por ciertas 2 cifras, 6 euros por el reintegro, según la tabla de premios de ese sorteo).
-
Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Qué ocurre con los premios no reclamados?
Si un premio no se cobra dentro de los 3 meses desde el día siguiente al sorteo, el derecho al cobro caduca y el boleto deja de tener valor, aunque lo encuentres después.
En ese momento se considera “premio no reclamado” y ya no se admite ninguna gestión ni reclamación, salvo los casos muy tasados en que la propia norma permite ampliar el plazo (por ejemplo, si el último día es festivo en el lugar de pago).
El dinero de esos premios no reclamados no se reparte entre otros jugadores ni se acumula para futuros sorteos: se transfiere a la Caja Única del Tesoro Público y pasa a formar parte de las arcas del Estado, gestionado a través de SELAE.
Esos fondos se integran en el presupuesto general y se destinan, según explica la propia Loterías, a fines públicos y proyectos sociales, culturales y deportivos mediante los dividendos que la sociedad ingresa al Estado.
-
Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Depende de cuánto te haya tocado por décimo o resguardo: si son hasta 2.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que te lo pagará en efectivo o (según el punto de venta) por Bizum o similar.
Si el premio es más de 2.000 euros, solo se puede cobrar en las entidades financieras colaboradoras (actualmente BBVA y CaixaBank), presentando el décimo original y tu DNI para que te ingresen el importe en cuenta con la retención de Hacienda ya aplicada.
En el caso de décimos comprados online (por ejemplo, en la propia web de Loterías o en apps autorizadas), los premios pequeños se abonan directamente en el saldo virtual y, si son superiores al límite, el operador te indicará el banco o el procedimiento para identificarse y recibir la transferencia.
Recuerda que siempre tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para ir a cobrarlo, tanto en administración como en banco.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde la misma tarde del sorteo, normalmente a partir de que Loterías y Apuestas del Estado valida oficialmente los resultados y los carga en el sistema (en sorteos como Navidad suele ser sobre las 18:00, y el resto funcionan de forma similar).
A partir de ese momento puedes ir a una administración (si es hasta 2.000 euros) o al banco colaborador (si es más de 2.000 euros) y te lo pagan en el acto o te lo ingresan en cuenta.
Desde ese primer momento de cobro dispones de un plazo máximo de 3 meses, contados desde el día siguiente al sorteo, para reclamar tu premio; pasado ese plazo, el derecho caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.
Por tanto, puedes cobrarlo ya hoy en cuanto el sistema lo tenga operativo, pero no deberías dejar pasar esos 3 meses si no quieres perderlo.
-
Lotería Nacional hoy | Un repaso a los ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 7 de marzo:
- Primer premio: 12.027
- Segundo premio: 62.040
- Reintegros: 5, 6, 7
- Cuatro cifras: 5.019 - 7.833 - 8.072 - 9.078
- Tres cifras: 069 - 346 - 346 - 424 - 639 - 738 - 858 - 954 - 968 - 969
- Dos cifras: 47 - 66 - 77 - 77 - 79 - 84 - 89 - 97 - 99
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda no se queda nada si el premio (por décimo o apuesta) es de 40.000 euros o menos: lo cobras íntegro y no pagas impuestos por él.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra al 20%, y esa retención te la quitan directamente al cobrar, así que, por ejemplo, en un premio de 100.000 euros Hacienda se quedaría con 12.000 y tú cobrarías 88.000 netos.
Este gravamen especial se aplica a los premios de Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, ONCE, Cruz Roja y sorteos similares oficiales en España y la UE. Si el décimo está compartido, el mínimo exento de 40.000 euros se reparte proporcionalmente entre los participantes y solo se cobra el 20% sobre el exceso de cada uno.
-
Comprobar la Lotería Nacional | ¿Cómo es el reparto de premios hoy?
Hoy, en el sorteo ordinario de Lotería Nacional del sábado 7 de marzo de 2026, el reparto principal es: primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros por décimo) y segundo premio de 120.000 euros a la serie (12.000 euros por décimo), más tres reintegros de 6 euros al décimo.
Además, se reparten otros premios menores: aproximaciones al primer premio (1.000 euros por décimo) y al segundo (554 euros), centenas del primero y del segundo (30 euros), y múltiples extracciones de 4, 3 y 2 cifras con importes de 150, 30 y 12 euros por décimo, respectivamente.
En total, el sorteo de hoy emite 10 series de 100.000 billetes, destina el 70% de la emisión a premios (42 millones de euros) y genera más de cuatro millones de décimos premiados entre premios mayores, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 7 de marzo de 2026 ha sido el número 62040 y se ha vendido en tres provincias: La Rioja, Almería y Granada.
En concreto, ha caído en una administración de Logroño (La Rioja), una de la ciudad de Almería y dos puntos de venta en Baza (Granada), donde se han validado los décimos agraciados con esta segunda categoría.
Cada décimo premiado con el segundo premio cobra 12.000 euros brutos, sobre los que se aplica la fiscalidad correspondiente si supera el mínimo exento.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Hay que declarar los premios ganados en el sorteo?
Si el premio es de Loterías y Apuestas del Estado, comunidades autónomas, ONCE, Cruz Roja u organismos análogos de la UE (como la Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, etc.), no tienes que “declararlo” en la renta: no se integra en la base imponible del IRPF porque ya paga un impuesto propio (gravamen especial) en el momento del cobro, con una exención de 40.000 euros y un 20% solo sobre lo que exceda esa cantidad.
Es decir, si al cobrar el premio ya te han aplicado la retención correspondiente (o está totalmente exento por ser igual o inferior a 40.000 euros), no tienes que añadir ese premio a tu declaración de la renta como ingreso, ni pagar nada más por él.
En cambio, otros premios que no están dentro de ese régimen especial (por ejemplo, concursos de TV, rifas o promociones privadas) sí se consideran ganancia patrimonial en el IRPF: la entidad organizadora te retiene normalmente un 19% a cuenta y luego tú debes incluir el importe íntegro del premio en tu declaración, en el apartado de ganancias patrimoniales, regularizando si corresponde pagar más o recuperar parte de la retención.
Además, si con el dinero del premio de lotería compras una casa, inviertes en fondos o depósitos, etc., los rendimientos o plusvalías que generen sí tributan en la renta como cualquier otra inversión.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se puede cobrar un premio?
Para premios hasta 2.000 euros por décimo o resguardo, solo tienes que ir con el boleto original a cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde te lo pagarán en efectivo o, en muchos casos, también por Bizum, y el cobro es inmediato.
Para premios superiores a 2.000 euros, el pago se hace exclusivamente a través de bancos colaboradores (actualmente BBVA y CaixaBank), llevando el décimo original en buen estado y tu DNI; allí aplican la retención de Hacienda y te ingresan el neto en cuenta.
Siempre debes cobrar dentro del plazo de 3 meses desde el día siguiente al sorteo y conservar el décimo en perfecto estado; si está deteriorado, tendrás que llevarlo a una administración para que lo remitan a Loterías y revisen si lo dan por válido.
En premios compartidos, el banco suele pedir que se identifique a cada participante y su porcentaje para evitar que luego Hacienda considere que hay una donación entre particulares.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el premio de hoy?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 7 de marzo de 2026, que ha correspondido al número 12027, se ha vendido en Cádiz (capital), Terrassa (Barcelona) y Oviedo (Asturias). En estas tres localidades hay administraciones que han repartido el premio mayor del sorteo de hoy.
El segundo premio, con el número 62040, ha caído en Logroño (La Rioja), Almería (capital) y Baza (Granada), donde se han validado los décimos agraciados con esta segunda categoría. Si quieres, dime tu número y te digo al momento si tiene algún premio en el sorteo de hoy.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional, tras el de hoy sábado 7 de marzo de 2026, es el del jueves 12 de marzo de 2026 (el habitual “sorteo del jueves”). Después de ese, el siguiente será el sábado 14 de marzo de 2026, que es el sorteo ordinario de los sábados.
En marzo seguirán los sorteos del jueves 19 de marzo y el sábado 21 de marzo de 2026, este último con carácter extraordinario por el “Día del Padre”, con un precio por décimo superior al de los sábados normales.
-
Lotería Nacional | ¿Hasta cuándo puedo cobrar el premio de hoy?
Tienes 3 meses para cobrar un premio de Loterías y Apuestas del Estado (Lotería Nacional, Primitiva, Euromillones, Bonoloto, Quiniela, etc.), contando desde el día siguiente al sorteo. Es decir, si el sorteo es “hoy”, el plazo empieza a contar mañana y caduca exactamente a los 90 días naturales; pasado ese plazo, el derecho al cobro se pierde y el dinero pasa al Tesoro Público.
En la práctica, basta con mirar la fecha del sorteo en el resguardo y sumar esos 3 meses para saber el último día en que puedes ir al banco o a la administración a cobrarlo (se amplía un día si justo cae festivo en el lugar de pago). Ten en cuenta que este mismo plazo aplica también a la mayoría de juegos asociados (Navidad, Niño, Euromillones, etc.), salvo que las bases específicas de un sorteo privado indiquen otra cosa.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio que supere 40.000 euros; por debajo de esa cantidad el premio está exento y lo cobras íntegro. El impuesto se aplica igual para Lotería de Navidad, Niño y el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ONCE y similares incluidos en el régimen especial.
La retención te la descuentan directamente al cobrar, así que ya recibes el premio neto y no tienes que volver a pagar por esa misma cantidad en la declaración de la renta (aunque el dinero que ganes después con ese premio, por ejemplo intereses o inversiones, sí tributará).