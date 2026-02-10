I.C.G P.B
Publicada
Actualizada

🔴 Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de Euromillones con los siguientes resultados: 

Combinación ganadora: 1, 17, 19, 34, 42

Estrellas: 5 y 8

Código premiado del juego complementario El Millón: XSK88181

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar algo en Euromillones?

    Las probabilidades de ganar cualquier premio son de alrededor de 1 entre 13 en cada sorteo.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿La probabilidad de ganar el jackpot es realmente tan baja?

     Sí, la probabilidad de acertar los 5 números más 2 estrellas es de aproximadamente 1 entre 139.838.160.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué diferencia hay entre Euromillones y otros sorteos como La Primitiva?

    Euromillones es internacional con bote acumulado, mientras que La Primitiva es nacional y con diferente estructura de premios.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué documentos necesito para reclamar un premio grande?

    Debes presentar el boleto original, DNI y seguir los requisitos del organismo oficial para pagos superiores.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué ocurre si hay varios ganadores del bote?

    El premio principal se divide entre todos los boletos acertantes de primera categoría.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Se pueden transferir premios a otra persona?

    Legalmente solo el titular del boleto puede cobrar el dinero, salvo acuerdos notariales o contratos previos.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Cómo sé si tengo premio sin compararlo online?

    Puedes comparar tu boleto con los números publicados en prensa o en puntos de venta oficiales tras el sorteo.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué pasa si pierdo mi boleto ganador?

    Solo se puede reclamar el premio presentando el boleto físico o digital correcto; no se paga sin boleto válido.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Cuánto cuesta una apuesta de Euromillones?

    El precio por línea en España suele ser de 2,5 € por apuesta sencilla.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué es "El Millón" en España?

    Es un sorteo adicional exclusivo en España donde un boleto con un código especial gana 1 millón de euros si coincide.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué ocurre si nadie acierta el bote?

    El bote se acumula para el siguiente sorteo hasta que alguien lo gana, lo que puede hacer que alcance cifras muy altas.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Puedo comprobar varios boletos a la vez?

    Sí, muchas apps y webs permiten comprobar múltiples líneas o boletos de manera conjunta.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué es un "boleto múltiple"?

    Es un boleto que incluye varias combinaciones diferentes para una misma fecha de sorteo, aumentando tus posibilidades de premio.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Cómo cobro un premio mayor?

    Premios de importe mayor deben cobrarse en entidades financieras adheridas o en Loterías, según procedimiento oficial.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué hago si mi boleto tiene un premio menor?

    Los premios menores (hasta 2.000 €) se pueden cobrar directamente en cualquier administración.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Puedo comprobar mi boleto desde el móvil?

    Sí. Puedes verificar tu boleto desde la app oficial o desde un navegador en el móvil tras el sorteo.

    Comprobar Euromillones hoy | ¿Dónde se publican los resultados oficiales?

    Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado y también en portales fiables tras cada sorteo.

