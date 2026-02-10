🔴 Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de Euromillones con los siguientes resultados:
Combinación ganadora: 1, 17, 19, 34, 42
Estrellas: 5 y 8
Código premiado del juego complementario El Millón: XSK88181
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar algo en Euromillones?
Las probabilidades de ganar cualquier premio son de alrededor de 1 entre 13 en cada sorteo.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿La probabilidad de ganar el jackpot es realmente tan baja?
Sí, la probabilidad de acertar los 5 números más 2 estrellas es de aproximadamente 1 entre 139.838.160.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué diferencia hay entre Euromillones y otros sorteos como La Primitiva?
Euromillones es internacional con bote acumulado, mientras que La Primitiva es nacional y con diferente estructura de premios.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué documentos necesito para reclamar un premio grande?
Debes presentar el boleto original, DNI y seguir los requisitos del organismo oficial para pagos superiores.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué ocurre si hay varios ganadores del bote?
El premio principal se divide entre todos los boletos acertantes de primera categoría.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Se pueden transferir premios a otra persona?
Legalmente solo el titular del boleto puede cobrar el dinero, salvo acuerdos notariales o contratos previos.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Cómo sé si tengo premio sin compararlo online?
Puedes comparar tu boleto con los números publicados en prensa o en puntos de venta oficiales tras el sorteo.
-
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué pasa si pierdo mi boleto ganador?
Solo se puede reclamar el premio presentando el boleto físico o digital correcto; no se paga sin boleto válido.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Cuánto cuesta una apuesta de Euromillones?
El precio por línea en España suele ser de 2,5 € por apuesta sencilla.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué es "El Millón" en España?
Es un sorteo adicional exclusivo en España donde un boleto con un código especial gana 1 millón de euros si coincide.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué ocurre si nadie acierta el bote?
El bote se acumula para el siguiente sorteo hasta que alguien lo gana, lo que puede hacer que alcance cifras muy altas.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Puedo comprobar varios boletos a la vez?
Sí, muchas apps y webs permiten comprobar múltiples líneas o boletos de manera conjunta.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué es un "boleto múltiple"?
Es un boleto que incluye varias combinaciones diferentes para una misma fecha de sorteo, aumentando tus posibilidades de premio.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Cómo cobro un premio mayor?
Premios de importe mayor deben cobrarse en entidades financieras adheridas o en Loterías, según procedimiento oficial.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué hago si mi boleto tiene un premio menor?
Los premios menores (hasta 2.000 €) se pueden cobrar directamente en cualquier administración.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Puedo comprobar mi boleto desde el móvil?
Sí. Puedes verificar tu boleto desde la app oficial o desde un navegador en el móvil tras el sorteo.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Dónde se publican los resultados oficiales?
Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado y también en portales fiables tras cada sorteo.
-
Comprobar Euromillones hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar algún premio?
Las probabilidades de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 13, mientras que la de ganar el bote máximo es de 1 entre 139.838.160.