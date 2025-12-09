Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este martes 9 de diciembre de 2025 con los siguientes resultados:
La combinación ganadora fue para los números: XX, XX, XX, XX y XX con las estrellas XX y XX
El código premiado del juego complementario El Millón fue el XXXXXXX.
*Los resultados se publican a partir d elas 21:30 horas.
Comprobar Euromillones | ¿Cuántas combinaciones posibles existen en Euromillones?
En total hay 139.838.160 combinaciones posibles, considerando los cinco números y las dos estrellas, lo que hace que acertar el 5+2 sea estadísticamente muy difícil.
Comprobar Euromillones | ¿La apuesta de 2,50 € incluye la participación en El Millón?
Sí, la apuesta incluye la participación en el sorteo principal y, con 0,30 € de ese importe, también entras automáticamente en El Millón, el sorteo español que reparte un millón de euros.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa con el dinero no repartido si no hay ganadores?
El fondo acumulado se suma al siguiente sorteo, lo que permite que el bote vaya aumentando hasta que finalmente exista un ganador, manteniendo la expectativa y la emoción.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Desde cuándo existe Euromillones en España?
El primer sorteo se celebró en 2004 y desde entonces se han realizado cientos de sorteos regulares los martes y los viernes, manteniendo la misma mecánica básica.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede jugar online o solo en administración física?
Sí, se puede jugar online (registro, monedero digital, etc.) a través del portal de LAE.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cómo se reparten los premios obtenidos en un sorteo?
El premio total se reparte entre los acertantes de cada categoría; si hay varios en la categoría máxima, se divide el bote.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué hay que revisar en el boleto cuando consulto resultados?
Hay que comprobar si coinciden los 5 números + 2 estrellas, o alguna combinación premiada dentro de las 13 categorías. Además revisar si el código asignado para El Millón ha sido premiado.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuántas categorías de premio existen en Euromillones?
Hay 13 categorías de premio distintas.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
El 50% de la recaudación total se destina a premios.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿También participo en algún sorteo extra?
Sí. Con cada apuesta entras automáticamente en el sorteo adicional llamado El Millón, exclusivo en España.
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cómo se juega?
Para jugar, debe seleccionar 5 números del 1 al 50 + 2 "estrellas" del 1 al 12.
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cuánto cuesta una apuesta simple?
Una apuesta simple cuesta 2,50 €.
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cuándo se celebra el sorteo de hoy?
Los sorteos de Euromillones se realizan todos los martes y viernes.
Comprobar Euromillones, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Euromillones que se llevará a cabo este martes, 9 de DICIEMBRE de 2025.
El sorteo comenzará a las 21:30 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!