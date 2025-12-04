Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 4 de diciembre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €):
Segundo premio (6.000 €):
Últimas 4 cifras (75 €):
Últimas 3 cifras (15 €):
Últimas 2 cifras (6 €):
Reintegros (3 €):
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
-
-
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Bach de Roda, 37, Roda de Ter, 08510, Barcelona
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
-
Pza. Mayor, 20, Valladolid, 47001, Valladolid
-
Sociedad Cultural y Deportiva Betis Florida, 27 B, Alicante, 03007, Alicante
-
Creu, 1, Rubí, 08191, Barcelona
-
Aniagua, 5, Arrecife, 35500, Las Palmas
-
Mayor, 140, Móra la Nova, 43770, Tarragona
-
Avda. Tres Forques, 127, Valencia, 46014, Valencia
-
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 4, 9 y 5
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 4 de diciembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 86.154
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 59.009
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 8.164
La segunda es el 2.253
La tercera es el 8.175
La cuarta es el 9.531
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 431
La segunda es 031
La tercera es el 770
La cuarta es el 661
La quinta es el 483
La sexta es el 036
La séptima es el 831
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 91
La segunda es el 80
La tercera es el 88
La cuarta es el 95
La quinta es el 81
La sexta es el 36
La séptima es el 17
La octava es el 20
La novena es el 17
-
Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 4 de diciembre, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
-
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 5 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 4 de diciembre.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
-
-
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 30 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 4 de diciembre
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000€ al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000€ al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
-
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).