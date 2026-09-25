¡Precio mínimo histórico! Baja de precio este smartwatch de Samsung con GPS y funciones de salud avanzadas

¿Has vuelto ya por completo a la rutina? A tu horario habitual en el trabajo, a la rutina del cole de los más pequeños, a entrenar en el gym, has vuelto a comer mucho más sano… A tu vuelta al cole solo le falta tener un smartwatch a la altura en la muñeca, que te siga el ritmo y te sugiera cómo mejorar tus hábitos.

Esto aplica si nunca has tenido un reloj inteligente o si tienes un modelo muy básico. Y no, no necesitas hacer un desembolso económico grande, que sabemos que septiembre siempre se hace cuesta arriba… PcComponentes acaba de rebajar un 74% el Samsung Galaxy Watch7, que pasa de costar casi 500€ a menos de 130€ solo por tiempo limitado. ¿Cómo lo vas a dejar escapar?

¿Por qué te recomendamos el Samsung Galaxy Watch7?

Batería de 425 mAh que se traduce en 40 horas de autonomía.

GPS de doble banda L1+L5 con un posicionamiento preciso sin depender del móvil.

Pantalla Super AMOLED de 1,5 pulgadas con 480 x 480 px y función Always-On.

El sensor BioActive con 13 LED registra frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, ECG, composición corporal y más.

Un smartwatch que registra tus datos y te ayuda a mejorar

Samsung Galaxy Watch7 Samsung

Si estás pensando en comprarte tu primer smartwatch o renovar el que ya tienes, el Samsung Galaxy Watch7 es un acierto. Incorpora un procesador Exynos W1000 fabricado en 3 nm, con 2 GB de RAM para pasar de una app a otra con bastante soltura, y 32 GB de almacenamiento que dejan espacio para instalar todas las aplicaciones que quieras.

La pantalla tiene un tamaño muy parecido a la de un reloj convencional, con 1,5 pulgadas y tecnología Super AMOLED que se ve muy bien incluso a plena luz del sol. A esto se suman otras prestaciones igual de interesantes: GPS de doble frecuencia, sensores para registrar parámetros de la actividad, modos de salud y deportes avanzados…

Preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy Watch7

Si quieres resolver algunas dudas antes de comprar este chollo en PcComponentes, ¡aquí van las preguntas más frecuentes sobre el Galaxy Watch7!

¿El Samsung Galaxy Watch7 es compatible con iPhone?

No. Este smartwatch solo se puede conectar con smartphones Android que tengan Google Mobile Services (GMS), por lo que no es compatible con iPhone. También tiene funciones muy integradas con el ecosistema Galaxy, aunque no es imprescindible que el móvil sea Samsung.

¿Cuánto dura la batería?

Samsung señala una autonomía de hasta 40 horas con un uso normal. Depende, eso sí, de las funciones que tengas activadas, el GPS y la frecuencia de uso.

¿El Galaxy Watch7 tiene GPS?

Sí, y es uno de sus puntos fuertes. Cuenta con GPS de doble banda L1+L5, que sirve para registrar con más precisión tus recorridos y desplazamientos al aire libre.

¿Puedo nadar con el Samsung Galaxy Watch7?

También. Es resistente al agua a 5ATM e IP68, e incluye certificación MIL-STD-810H. Por tanto, está preparado para actividades acuáticas, pero confirma siempre la profundidad a la que lo puedes sumergir.

Cuesta 370€ menos de lo que costaba hace solo unos días en PcComponentes. Así que te puedes imaginar que está arrasando en ventas y que va a agotar su stock muy pronto, ¡hazte con él!

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