No vas a encontrar una Smart TV de 32 pulgadas más barata y completa que esta Xiaomi TV A

No siempre tienes que necesitar una tele 4K de alta gama para disfrutar de un rato de desconexión. Cuando quieres algo para una segunda residencia, una habitación o tu despacho, sueles buscar algo más económico, y poco vas a encontrar más barato y mejor que la Xiaomi TV A 32. Es la mejor Smart TV barata que puedes encontrar ahora mismo, equipada con Android TV, con 32 pulgadas y resolución HD por poco más de 100 €.

Pensada sobre todo para dormitorios, despachos o habitaciones en lugar de para salones, es una televisión muy práctica y versátil que da una imagen y sonido sorprendentemente buenos para el precio que tiene.

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Tiene Google TV, con más de 10.000 apps y sistemas que se adaptan automáticamente a tus preferencias.

Su sistema de audio es muy sorprendente: Dolby Audio + DTS-X + DTS Virtual X. Suena de cine.

Sus marcos son finísimos, casi inexistentes.

Si tienes más dispositivos Xiaomi, se integra con ellos perfectamente, desde cámaras hasta robots aspiradores.

Xiaomi TV A 32

Xiaomi TV A 32 Xiaomi

Pequeñita, pero matona. La Xiaomi TV A 32 no es un portento de calidad, pero sí que es una caja de sorpresas. Apenas tiene bordes, así que se integra genial en cualquier pared, y sus 32 pulgadas aprovechan muy bien la resolución HD que ofrece. Usa Android TV, lo que implica un arranque lento, aunque después va como la seda y te permite instalarle lo que quieras a través de su catálogo de apps. Aun así, puestos a destacar algo, tiene que ser el sonido. Se oye sorprendentemente bien, sin el típico problema de ruido que tapa la voz en películas y series, y es muy buena para el gaming dada su bajísima latencia.

Desde luego, si la quieres para jugar, es la mejor tele barata que vas a encontrar ahora mismo. ¿La quieres para series y películas? Pues también te va a sorprender gratamente.

¿Tiene buenas reseñas?

Es cierto que su diseño y su color pueden imponer, pero también es cierto que esta estantería se adapta mucho mejor de lo que imaginas a una amplia variedad de estilos:

"Buena calidad de imagen 720p y múltiples opciones de configuración. Instala las apps necesarias y desinstala las que no vayas a usar. Ideal para videoconsolas."

"Mucha calidad de imagen y buen sonido. La velocidad del procesador es lenta pero suficiente. El acabado de los plásticos es sencillo pero suficiente. Con este precio es imposible encontrar nada igual."

"Recomendable, la volvería a comprar por el precio que tiene."

Aunque sea un pedido de AliExpress, al ser local el vendedor, podrás recibir esta TV en solo 24 horas tras hacer tu pedido, sin gastos de envío y con opción de devolverla gratis en un plazo de 15 días tras recibirla. ¿Vas a comprarla?

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