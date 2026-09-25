Este horno de Cecotec se limpia solo con vapor, tiene clase A y además ha hundido su precio

El horno es uno de los grandes imprescindibles de cualquier cocina, por eso no hay que escatimar a la hora de invertir en él. Ahora bien, eso no significa que puedas encontrar algo con buena calidad y precio, como pasa con el Horno Bolero Hexa C126000 Line+ A. Este modelo de 77 litros y categoría A no solo es versátil por sus 4 funciones, también es potente, se limpia solo y está rebajadísimo.

Lo tienes ahora mismo por 159 €, más de 300 € de rebaja respecto al precio que suele tener en tiendas. Y no decepciona, va genial en hogares de cualquier tipo, sobre todo en aquellos con familias numerosas que necesitan buena comida, bien preparada y en poco tiempo.+

Por qué lo recomendamos

Los 2800 W de potencia que tiene consiguen resultados perfectos en muy poco tiempo.

Su función Steam Assist deja los platos crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Se limpia con vapor, desincrustando la suciedad sola y sin tener que frotar ni un ápice.

Tiene también un ventilador para enfriarse rápido tras cocinar, así puedes limpiarlo o guardar cosas dentro sin esperar.

Horno Bolero Hexa C126000 Line+ A

Horno Bolero Hexa C126000 Line+ A Cecotec

La capacidad de 77 litros es una de las grandes bondades del Horno Bolero Hexa C126000 Line+ A. Tiene espacio de sobra para ofrecer 5 posiciones para la bandeja interior, lo que resulta interesante en función del tamaño de lo que quieras cocinar o de cómo quieras cocinarlo. Además, es de los pocos hornos que de verdad aprovecha el vapor. Lo usa para limpiarse por dentro, pero también para cocinar mejor al combinarse con el calor, por no hablar de sus 4 funciones: calor superior, inferior, ambos y opciones de vapor. Es sorprendentemente completo y potente para lo que cuesta.

Recomendable sobre todo para familias grandes dada su capacidad y eficiencia, pero en realidad, es un horno que vale para cualquiera. Sea cual sea tu situación, va a ser perfecto para ti.

¿Hay buenas reseñas de este horno?

Sí que las hay, principalmente por su relación calidad/precio y lo poco que consume para la potencia que tiene. A continuación te dejamos algunas reseñas reales recopiladas de usuarios que lo tienen en su casa:

"Funciona muy bien. Cumple con todos nuestros requisitos."

"Muy bien el funcionamiento,lo único que la parte donde están los mandos tendrían que resaltar un poco las funciones para verlo mejor."

La calidad es excelente y la relación calidad/precio es estupenda."

Cecotec tiene un plazo de entrega habitual de entre 24 y 72 horas tras la realización del pedido, sin gastos por el envío. Además, cuenta con varias opciones de financiación a plazos sin intereses y garantía de 3 años.

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