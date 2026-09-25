¿Granitos, puntos negros y marcas de acné? Prueba esta crema triple acción de La Roche-Posay para reducir imperfecciones

¿Tienes la piel mixta o grasa con tendencia acneica? Exceso de sebo, poros visibles y obstruidos, brotes de acné, puntos negros, espinillas… Las causas de este tipo de dermis pueden ser hormonales, genéticas e incluso estar relacionadas con la alimentación o con tus hábitos de limpieza.

Tanto si tienes granitos y puntos negros, como si quieres tratar las marcas que han quedado de brotes anteriores, tienes que probar la crema para imperfecciones Duo+M de La Roche-Posay. Es un gel crema corrector con triple acción que deja una textura muy ligera en la piel y reduce las imperfecciones visibles.

Beneficios de Effaclar Duo+M

Resultados visibles en 8 horas: reduce un 44% los granitos, un 66% los puntos negros y el 45% de las marcas en cuatro semanas.

Triple acción que actúa sobre granitos, puntos negros y marcas de acné.

Textura muy ligera, no grasa y con acabado mate, apta para pieles mixtas, grasas y sensibles a partir de 10 años.

Fórmula no comedogénica que no obstruye los poros.

Una fórmula que mejora la textura de tu piel

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La crema para imperfecciones Duo+M de La Roche-Posay contiene Phylobioma, niacinamida y Procerad, tres componentes que tratan distintas necesidades en pieles con tendencia acneica. Por ejemplo, el Phylobioma reduce las imperfecciones visibles y ayuda a la piel en su proceso de reparación. La niacinamida es uno de los ingredientes que más se utilizan en fórmulas para pieles grasas y acneicas, mientras que Procerad trabaja sobre las marcas de acné que llevan meses en el rostro.

¿El resultado? Si eres constante, conseguirás reducir los granitos y puntos negros, así como las imperfecciones más profundas. Además, la textura en gel es un punto fuerte, porque no deja sensación grasa ni pesada en la piel.

Consejos para aplicar esta crema de La Roche-Posay

Empieza limpiando muy bien tu rostro con tu producto habitual, y después aplica esta crema Effaclar Duo+M sobre el rostro completamente limpio y seco. La Roche-Posay recomienda utilizarlo entre una y dos veces al día, por la mañana y/o por la noche, y siempre antes del maquillaje.

Eso sí, aplica el producto en toda la piel y no solo en las imperfecciones. Después, puedes utilizar otra crema hidratante si quieres reforzar la hidratación de la piel y, por supuesto, por la mañana siempre protector solar.

Si tienes la piel grasa o con tendencia acneica, nuestro consejo es que tu rutina sea minimalista, que elijas bien los productos (deben ser siempre no comedogénicos) y no satures la piel. Mejor pocos productos y bien aplicados, como esta crema Effaclar de La Roche-Posay, que una rutina larguísima.

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