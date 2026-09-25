Los consumidores dictan sentencia sobre este lavavajillas LG rebajado: "Silencioso, eficaz y de bajo consumo"

Una cocina moderna y eficiente ya no se entiende sin un buen lavavajillas, que también tenga un diseño elegante, sea silencioso y consuma la mínima energía posible. Es lo que mejor define al lavavajillas LG QuadWash Steam (dicho por los propios consumidores), con un diseño en negro grafito para sumarte a la tendencia de los electrodomésticos 'black edition'.

Consume únicamente 9,5 litros de agua por ciclo, muy por debajo de lo que gastarías lavando a mano (entre 40 y 100 litros por lavado). Y también tiene clasificación energética A, por lo que es muy eficiente para reducir el consumo en casa. Tu bolsillo también te lo va a agradecer, pues este lavavajillas LG está rebajado un 25% en la tienda online de LG y además puedes conseguirlo con un 10% extra con el cupón LGELESPANOL10.

Características destacadas de este lavavajillas en oferta

Clase energética A que reduce el consumo energético (hasta un 54% menos de energía).

Lavado con TrueSteam que desprende restos de comida y reduce en un 30% las marcas de agua.

Solo consume 9,5 litros de agua por ciclo.

Funcionamiento muy silencioso, con solo 43 dB.

Incluye una tercera bandeja ajustable para aprovechar mejor el interior.

Un lavavajillas con vapor de interior flexible (¡y sin prelavado!)

lavavajillas LG QuadWash Steam LG

El lavavajillas LG QuadWash Steam tiene muchas funciones útiles para dejar tu vajilla impecable. Una de ellas es el sistema TrueSteam, que utiliza vapor para ablandar los restos de comida que se quedan pegados a los platos y cubiertos (grasa, salsa, restos secos). Esta misma tecnología reduce en un 30% las marcas de agua frente a otros modelos sin vapor.

Por otro lado, el sistema QuadWash distribuye muy bien el agua por todo el interior del lavavajillas LG para que llegue bien a todos los rincones. Y el sistema EasyRack Plus ofrece hasta 112 combinaciones posibles para organizar las bandejas según la cantidad de vajilla que introduzcas. En total, tiene capacidad para hasta 14 servicios.

Opiniones del lavavajillas LG QuadWash Steam

"Estoy encantado con la compra. Un aparato silencioso, eficaz y estético, hace buena pareja con el frigorífico LG que compré hace una semana".

"La limpieza es impecable gracias a los brazos multidireccionales y la función de vapor (TrueSteam), que ablanda bien los restos resecos sin tener que andar prelavando a mano ni dejar marcas de agua en los vasos".

"Deja toda la vajilla impecable desde el primer lavado, incluso las ollas más difíciles. Además, es bastante silencioso y el consumo de energía es bajo. Cumple totalmente con lo prometido".

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