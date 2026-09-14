Todo el mundo habla de los nuevos iPhone 18, pero puedes estrenar un iPhone 16 Pro Max con más de 600€ de descuento

Todo el mundo habla del nuevo lanzamiento de Apple: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarán a todo el mundo el próximo 25 de septiembre, pero ya conocemos algunos detalles sobre esta nueva generación. Lo que muy poca gente sabe es que este es un buen momento para ir a por uno de los móviles anteriores, como el iPhone 16 Pro Max.

Sigue siendo uno de los smartphones más avanzados de Apple y uno de los mejores móviles premium del mercado, pero pasa de costar 1.900€ a menos de 1.300€, porque PcComponentes lo acaba de rebajar más de 600€ solo por tiempo limitado. Es normal que los modelos anteriores bajen de precio justo después de un nuevo lanzamiento, así que es tu oportunidad para estrenar un móvil con la mejor tecnología de Apple a un precio que no suele ser habitual.

Razones para comprarte ahora el iPhone 16 Pro Max

Está rebajado 620€ en PcComponentes.

Pantalla Super Retina XDR de 6,9" con 120 Hz y hasta 2.000 nits de brillo.

Triple cámara con dos sensores de 48 MP y teleobjetivo con zoom óptico x5.

Hasta 33 horas de reproducción de vídeo con una sola carga.

Chip A18 Pro con Apple Intelligence y 256 GB de almacenamiento.

Una pantalla enorme y cámaras Pro en un móvil de alta gama más barato

iPhone 16 Pro Max Apple

El iPhone 16 Pro Max no es el modelo más reciente, pero tampoco se ha quedado atrás. De hecho, sus características lo sitúan entre los móviles más completos de 2026, sobre todo si estás buscando una pantalla grande y una experiencia de alta gama con todas las novedades de Apple Intelligence. Tiene una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para un uso muy fluido.

No olvidemos que es la versión Pro Max, por lo que el salto es evidente en todos los sentidos. Incorpora una cámara principal de 48 MP, un ultra gran angular también de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico x5. Y por dentro, el A18 Pro sigue teniendo potencia de sobra para cualquier tarea.

¿Es buena compra el iPhone 16 Pro Max en 2026?

Sí, sobre todo ahora que está rebajado 620€ en PcComponentes. Cuando llega una nueva generación de móviles, sobre todo en Apple, los modelos anteriores pierden atracción mediática y suelen bajar su precio. Y ojo, no significa que sean peores ni que hayan pasado a ser móviles 'de segunda'. Simplemente, ahora el foco está en otra parte.

Si sabes buscar, puedes dar con grandes chollos, como el que tenemos ahora en PcComponentes con el iPhone 16 Pro Max. Tiene un precio más parecido al del iPhone 16 cuando salió, pero es el más avanzado de la 'familia'.

La oferta de PcComponentes está disponible solo por tiempo limitado, y no falta mucho para que se agoten las unidades en promoción. ¡Estrena tu smartphone Apple ahora!

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