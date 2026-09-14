Guía para los conciertos de Shakira en Madrid: fechas, entradas, acceso al recinto y actividades programadas

Shakira está a punto de aterrizar en Madrid para comenzar este viernes 18 de septiembre la residencia europea del 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. En total, serán 12 conciertos en el espacio Iberdrola Music (en el distrito de Villaverde), rebautizado como Macondo Park para vivir esta experiencia inmersiva. Será, además, el regreso de la cantante colombiana a nuestro país ocho años después.

El espacio ocupa alrededor de 30 hectáreas y esta semana terminará de ultimar los detalles para recibir a más de 50.000 personas cada noche. En total, 600.000 personas serán testigos del show y de la experiencia que Shakira ha creado alrededor de estos conciertos. Si no quieres perdértelo, todavía puedes comprar una de las últimas entradas para los conciertos en StubHub desde 78€. ¡Corre a por la tuya!

Fechas de los 12 conciertos de Shakira en Madrid

Shakira dará un total de 12 conciertos en nuestro país durante el próximo mes, repartidos a lo largo de cuatro fines de semana. Estas son las fechas de la residencia europea de Shakira en Madrid:

Septiembre : 18, 19, 20, 25, 26 y 27.

: 18, 19, 20, 25, 26 y 27. Octubre: 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

¿Quedan entradas disponibles para ver a Shakira?

Sí, todavía puedes hacerte con tu entrada para los conciertos de Shakira en Madrid en StubHub. Es una plataforma 100% segura en la que aún quedan tickets para los 12 conciertos a partir de 78€.

Puedes elegir tus entradas para cualquiera de las 12 fechas, tanto en la zona Front Stage, como en pista general, grada o en una de las zonas VIP habilitadas para vivir la experiencia. Todas las entradas dan acceso al recinto y a todas las actividades de ocio programadas para que la experiencia sea lo más inmersiva posible.

Horarios de acceso, programación y más para disfrutar del 'LMYNL World Tour'

Shakira en Madrid Live Nation

El espacio Macondo Park abrirá cada día de concierto a las 12:00, aunque el acceso a la zona de pista y gradas no se abrirá hasta las 20:00, una hora antes del inicio del concierto, que tendrá una duración aproximada de 2 horas.

El recinto es una ciudad temporal creada para esta experiencia, con zonas exclusivas para disfrutar de la gastronomía colombiana (arepas, tequeños), la literatura (habrá encuentros con escritoras), propuestas de diseñadores emergentes y firmas españolas y el rincón Macondito para los más pequeños (los hijos de Shakira han participado en el diseño del espacio). Además, un carnaval inspirado en las raíces de Barranquilla pondrá el broche a cada jornada.

Para llegar al recinto, lo más cómodo es hacerlo en Metro (línea 3 y 12), Cercanías o autobús. Lo más recomendable es dejar el coche en casa, porque habrá cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en la zona durante los días de concierto. Y recuerda: date prisa y consigue una de las últimas entradas disponibles en StubHub si quieres formar parte de la experiencia. ¡Nosotros no nos la perdemos!

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