Las estafas online con IA se disparan: así puedes proteger tus datos personales

Bitdefender te ofrece un descuento del 56% en sus tres mejores planes de ciberseguridad personal: fiable, avalado y sin impacto en el rendimiento de tus dispositivos.

Las estafas online ya no son lo que eran. Nada de correos mal escritos ni mensajes sospechosos fáciles de detectar. En 2025, la inteligencia artificial generó cerca del 82% de los correos de phishing detectados, dando vida a mensajes muy pulidos, personalizados y cada vez más difíciles de distinguir de los reales. Y además ya no es solo cosa de e-mails. Ahora hay ransomwares, robos de identidad, tiendas falsas y fraudes por SMS que han construido un ecosistema criminal que mueve cifras de vértigo.

¿Qué amenazas online son las más comunes en 2026 y cómo protegerte?

Entre las amenazas más habituales se encuentra el phishing, una técnica que utiliza correos electrónicos, mensajes SMS o aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por bancos, empresas de mensajería o administraciones públicas con el objetivo de robar contraseñas, datos bancarios o información personal. A esto se suma el malware, un software malicioso diseñado para infectar el dispositivo, espiar la actividad del usuario, sustraer información o dañar el sistema.

Otra de las amenazas que más ha crecido en los últimos años es el ransomware, un tipo de malware que cifra los archivos o bloquea el acceso al ordenador y exige el pago de un rescate para recuperarlos. También son cada vez más frecuentes los casos de robo de identidad, en los que los delincuentes utilizan datos personales obtenidos de forma fraudulenta para acceder a cuentas, realizar compras o contratar servicios en nombre de la víctima.

A todo ello se suman las tiendas online falsas, páginas que imitan el aspecto de comercios conocidos para engañar al usuario y quedarse con su dinero o con los datos de su tarjeta bancaria.

Esto nos deja algo muy claro, y es que la ciberseguridad personal ha dejado de ser opcional. Un antivirus clásico ya no basta. Necesitas protección contra phishing, navegación segura, protección frente al ransomware y herramientas para proteger datos personales en todos tus dispositivos. ¿Y cómo puedes evitar todas las estafas online sin renunciar a tu vida digital? Con una seguridad todo en uno que cubra todos los frentes posibles, tal y como hace Bitdefender, una marca que lleva más de 20 años construyendo su reputación a base de resultados.

Solo en 2025, esta compañía se llevó cuatro premios de AV-TEST, incluyendo el de mejor protección para usuarios domésticos en Windows. Ahora, cuentan con una fuerte promoción en sus principales planes de protección, con rebajas del 56% para que tener nuestras vidas digitales protegidas nos salga más barato.

Bitdefender Antivirus Plus: protección esencial con garantías de sobra

Bitdefender Bitdefender

Bitdefender Antivirus Plus está pensado para quienes quieren proteger su ordenador frente a las amenazas más habituales. Detecta y bloquea malware antes de que infecte el dispositivo, identifica páginas fraudulentas y correos de phishing para evitar el robo de contraseñas y añade una VPN para navegar con más privacidad, especialmente cuando utilizas redes Wi-Fi públicas.

Es el escudo que necesitas para hacer compras online seguras y mantener una barrera eficaz contra las amenazas más comunes. Ahora disponible con un 56% de descuento.

Bitdefender Total Security: seguridad digital para varios dispositivos

¿Tienes varios dispositivos en casa? Ordenador, móvil, tablet... Pues Total Security los cubre todos. Es compatible con Windows, macOS, Android e iOS, incluye VPN estándar, el gestor de contraseñas Bitdefender SecurePass y protección para múltiples dispositivos bajo una sola licencia.

Además de proteger frente a virus, malware y phishing, Total Security permite mantener seguros todos los dispositivos del hogar bajo una única licencia. Es especialmente útil si utilizas el móvil para realizar compras, acceder al banco o guardar información personal. Si la protección de identidad digital y la comodidad son tu prioridad, este es tu plan. También con un 53% de descuento.

Bitdefender Premium Security: protección completa para la vida digital

Bitdefender Bitdefender

Aquí está la apuesta más fuerte de Bitdefender. Si pasas muchas horas conectado, usas redes Wi-Fi públicas, viajas con frecuencia o haces compras y operaciones bancarias online, Premium Security es la solución que lo reúne absolutamente todo. Un antivirus con VPN ilimitada, gestor de contraseñas avanzado, protección de identidad digital reforzada y herramientas específicas contra fraudes y robo de identidad. Uno de los puntos fuertes de este plan es su función Scam Protection Pro una protección con IA para detectar estafas en tiempo real.

¿Por qué es la opción recomendada? Porque concentra todo lo anterior y añade capas extra de protección frente al ransomware, frente al robo de identidad, y otros ataques avanzados. Gracias a su VPN ilimitada, gestor de contraseñas y herramientas de privacidad, reduce el riesgo de que tus datos personales queden expuestos al navegar, comprar online o conectarte a redes Wi-Fi públicas. Disponible ahora con un 50% de descuento.

Las amenazas digitales evolucionan a cada hora que pasa. Los ataques de phishing generados por IA, las tiendas online falsas y los intentos de robo de identidad no solo no van a desaparecer, sino que van a ir a más y a mejor. Por eso, saber cómo evitar estafas online empieza por contar con las herramientas adecuadas y, teniendo los tres planes de Bitdefender rebajados un 56%, ahora es el mejor momento para dar el paso hacia una ciberseguridad personal de verdad.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.