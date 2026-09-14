Ahorra tiempo en casa: este robot aspirador te 'devuelve' horas a la semana y hasta pasa la mopa por ti

Dedicamos entre una y dos horas a la semana solo a limpiar el suelo en casa, aunque la cifra total depende mucho del tamaño de tu hogar, del tipo de superficie y si se dan otros factores (si tienes niños, mascotas…). Tardes el tiempo que tardes, lo puedes reducir a cero con el robot aspirador con mopa Shark Matrix Plus, rebajado de 400€ a menos de 150€ en la web de Shark y con un 15% de descuento adicional durante todo el mes de septiembre con el cupón ELESPAÑOL-CASA. ¿Qué más puedes pedir para volver a la rutina?

Destacados de este robot aspirador

Aspira y pasa la mopa sin cambiar de dispositivo.

Incluye dos bayetas de microfibra reutilizables.

Es un robot aspirador conectado para controlarlo desde el móvil.

Se carga en solo 6 horas e incluye una garantía de 3 años.

Ahorra tiempo en la limpieza del suelo con este robot Shark

Shark Matrix Plus SharkNinja

El robot aspirador con mopa Shark Matrix Plus te va a echar una mano en esta vuelta a la rutina. Ya no tendrás que barrer el suelo, aspirar, ni siquiera pasar la mopa, porque es un dispositivo 2 en 1 que se encarga de limpiar el suelo de toda la casa sin supervisión manual. Solo tienes que decirle en qué estancias quieres que actúe, ¡y el robot se encarga del resto!

Incluye dos bayetas de microfibra reutilizables para no tener que comprar recambios. Además, es un robot aspirador conectado, por lo que puedes controlarlo desde el móvil y viene bien si tienes más aparatos inteligentes en casa.

Preguntas frecuentes

¿Tienes más dudas? Recopilamos las principales preguntas que se hacen los usuarios para decidirse por este robot aspirador de Shark.

¿Qué hace un robot aspirador con mopa?

Un robot aspirador con mopa recoge suciedad del suelo y también pasa la bayeta. En el caso de este Shark Matrix Plus, incluye dos bayetas de microfibra reutilizables para complementar la limpieza.

¿Qué tipo de hogar necesita este robot?

Viene bien para personas que tienen poco tiempo, mascotas, familias con niños o personas que quieren mantener el suelo limpio con el mínimo esfuerzo manual.

¿Las bayetas del robot aspirador Shark son reutilizables?

Así es. El Shark Matrix Plus incluye dos bayetas de mopa fabricadas en microfibra reutilizable, por lo que las puedes limpiar después de su uso y volver a utilizarlas después.

¿Puedo conseguir el robot aspirador de Shark con descuento?

Así es. Este robot aspirador de Shark ya está rebajado en la tienda online, pero puedes conseguirlo con un 15% adicional con el cupón ELESPAÑOL-CASA. Aplícalo en el carrito antes de hacer el pago y lo verás reflejado en el precio final. Se queda en menos de 130€.

Pídelo ahora en la web de Shark, porque tiene un descuentazo y además te llega gratis a casa en un plazo de 2-4 días laborables. Y si te decides por otro producto de su web (salvo aspiradoras), tienes también un 10% de descuento extra con el código ELESPAÑOL.

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