Hoy arranca la F1 en Madrid: últimas entradas y cómo seguir el GP en DAZN

¡La espera llega a su fin! Este viernes comienza el Gran Premio de España en el nuevo circuito de MADRING, y será hoy cuando veremos a los monoplazas de Fórmula 1 rodar por primera vez alrededor de la pista ubicada en la zona de IFEMA-Valdebebas. Por supuesto, los fans españoles tienen ganas de ver en acción a Fernando Alonso y Carlos Sainz, pese a que estén muy lejos de luchar por victorias o podios.

Quienes sí lo harán serán Andrea Kimi Antonelli —líder del campeonato—, George Russell, Max Verstappen, los Ferrari y los McLaren. Hay muchas incógnitas sobre el rendimiento de los equipos en esta pista, aunque hay quien ya anticipa que será un fin de semana movido y con alguna que otra bandera roja. ¿Te lo vas a perder? Aún quedan las ultimísimas entradas disponibles para los 3 días del fin de semana en Fever, ¡hazte con la tuya!

Hazte con uno de los últimos abonos para el MADRING

Gran Premio de España F1 F1

El circuito de MADRING está a punto de colgar el cartel de 'sold out' para su primera edición, ¡y no es para menos! Nadie quiere perderse el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, y por eso aún puedes hacerte con tus entradas en la web de Fever.

Quedan abonos disponibles para los 3 días en la curva peraltada de La Monumental, en la chicane, la zona de alta velocidad y las curvas enlazadas. La entrada, además, da acceso a las Fan Zones oficiales y a todas las actividades que hay programadas en el circuito para todo el fin de semana. ¡Hazte con la tuya y forma parte de la historia del deporte!

¿No vas al circuito? Sigue el Gran Premio de España en DAZN

Gran Premio de España F1 DAZN

¿No vives en Madrid o prefieres seguir el fin de semana desde casa? También tenemos la opción perfecta para ti. Puedes suscribirte al Plan Motor de DAZN —tienen los derechos de la F1 en España en exclusiva— por solo 9,99€ al mes para disfrutar del Gran Premio de España y del resto de citas del calendario.

El equipo de DAZN hará una cobertura especial de este fin de semana con más de 30 horas de emisión en directo, que incluye las tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación, la carrera y todo lo que ocurra antes, durante y después (entrevistas exclusivas, curiosidades, reacciones…).

¡Y equípate con el merchandising de tus pilotos favoritos!

Gran Premio de España F1 F1

No importa dónde elijas disfrutar del debut de MADRING, pero sí que tienes que equiparte con el merchandising de tu equipo o piloto favorito. En la tienda online de la Fórmula 1 encontrarás los diseños de cada escudería para esta temporada, y además han creado merchandising especial inspirado en el circuito de MADRING.

Pósters, camisetas, sudaderas, gorras… Si quieres llevarte un recuerdo para siempre de esta carrera, aprovecha esta nueva colección o equípate con los colores de siempre del piloto al que apoyes.

¿Preparado para este fin de semana tan especial? La acción comienza hoy en pista a partir de las 13:30 con los Libres 1, ¡y nadie se lo quiere perder!

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