Horno y microondas a juego con función Air Fryer: así es el conjunto de LG que te hará la vida más fácil
LG acaba de bajar el precio de este conjunto de horno y microondas integrables, que incluyen las últimas tecnologías de LG más baratas que nunca.
Análisis de las mejores freidoras de aire de 2026: Comparativa y guía de compra
¿Te toca renovar tu cocina? Si quieres electrodomésticos modernos en casa y con la última tecnología, te recomendamos que te decantes por un conjunto de horno y microondas integrables, porque vas a ahorrar mucho espacio en la encimera y de paso resuelves la compra de dos aparatos imprescindibles.
Además, te puedes ahorrar mucho dinero si eliges bien. Por ejemplo, con el conjunto de horno y microondas Black Matt Edition que LG acaba de rebajar en el outlet de su tienda online casi un 40%. Y por si fuera poco, con el cupón descuento exclusivo LGELESPANOL10 tienes otro 10% extra sobre el precio ya rebajado. ¿Qué más necesitas?
¿Por qué comprar este conjunto de horno y microondas?
- Incluye un horno con función Air Fryer para preparar alimentos con aire caliente y conseguir acabados crujientes.
- El sistema Blue EasyClean limpia el horno en solo 10 minutos con vapor (ahorra un 97% de electricidad frente a la pirólisis).
- El microondas incluye función grill para gratinar y dorar tus platos.
- Los dos electrodomésticos comparten un acabado Black Matt Edition.
Cocina con más posibilidades y dedica menos tiempo a limpiar
Lo que más nos gusta del conjunto de horno y microondas Black Matt Edition es que no se queda únicamente en las funciones más básicas. De hecho, LG ha incorporado distintas opciones de cocinado para que sea más versátil y se adapte mejor a diferentes formas de cocinar. Por ejemplo, el horno viene con función de aire incluida para que ahorres en otro aparato más en la cocina.
El horno, además, tiene la tecnología Instaview de LG para ver el interior del horno con solo hacer 'toc toc' en la puerta. Por supuesto, los dos electrodomésticos son muy eficientes (clasificación energética A+) y tienen un diseño idéntico en negro mate.
¿Quién le va a sacar partido en casa?
Este conjunto de horno y microondas te viene de perlas si:
- Estás reformando la cocina y quieres comprar dos electrodomésticos al mismo tiempo (y ahorrar).
- Tu horno y tu microondas ya son demasiado antiguos y necesitas renovarlos.
- Te encanta cocinar, innovar y probar recetas nuevas.
- Detestas cocinar y mucho menos limpiar, porque te hacen la vida más fácil.
¿Qué tipo de usuario eres? Sea como sea, este conjunto de horno y microondas de LG te va a facilitar la vida una barbaridad en la cocina, y mucho más ahora con esta bajada de precio tremenda. No olvides aplicar el cupón LGELESPANOL10 para ahorrarte un 10% sobre el precio ya rebajado.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.