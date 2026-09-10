A Dyson le ha salido un nuevo rival: así es la aspiradora fregona eléctrica que limpia más de 85 m² con una sola carga

Una aspiradora fregona eléctrica es un pequeño electrodoméstico más o menos nuevo, porque lleva menos tiempo en el mercado que otros aparatos. Y al mismo tiempo es una de las mejores inversiones que puedes hacer en casa para no tener que aspirar, barrer y fregar el suelo en tres pasos distintos.

Lo que necesitas es la aspiradora y fregona eléctrica sin cable Shark HydroVac, que recoge todo tipo de suciedad seca y húmeda en casa con un funcionamiento 100% inalámbrico. Para muchos, es una de las mejores alternativas a las aspiradoras Dyson, empezando por su precio. Esta que hemos fichado está rebajada y además te puedes ahorrar un 15% extra con el cupón descuento exclusivo ELESPAÑOL-CASA.

¿Por qué te la recomendamos?

Aspira y friega al mismo tiempo para eliminar la suciedad seca y húmeda en una pasada.

Cubre hasta 88,5 m² con una sola carga y tiene 25 minutos de autonomía sin cable.

El cepillo giratorio se limpia solo al terminar.

Incluye una solución limpiadora con neutralizador de olores.

Limpia la suciedad del día a día sin cables

aspiradora y fregona eléctrica sin cable Shark HydroVac SharkNinja

La aspiradora y fregona eléctrica sin cable Shark HydroVac es perfecta para limpiar la suciedad del día a día y tener tu casa siempre en buen estado. De hecho, tiene autonomía suficiente —25 minutos—, recoge residuos secos, manchas difíciles y también limpia derrames y manchas húmedas en suelos duros.

Viene muy bien si tienes mascotas en casa, vives con niños o notas que el suelo se ensucia demasiado, pese a limpiar todos los días. Además, incluye una solución limpiadora con neutralizador de olores para una sensación de frescor en casa. Y el cepillo giratorio cuenta también con propiedades antimicrobianas.

Preguntas frecuentes

¿Necesitas resolver alguna duda más antes de dar el paso? Aquí van las preguntas más frecuentes sobre la Shark HydroVac.

¿La Shark HydroVac aspira y friega al mismo tiempo?

Sí. La Shark HydroVac recoge suciedad seca y limpia manchas húmedas en una sola pasada. Es perfecta para facilitar la limpieza en suelos duros y ahorrar tiempo en las tareas diarias.

¿Cuánto dura la batería de esta aspiradora fregona eléctrica?

Tiene hasta 25 minutos de autonomía con una sola carga, es decir, que cubre espacios de hasta 88,5 m². El tiempo de carga ronda las 4 horas.

¿Se puede utilizar para líquidos?

Sí, esta aspiradora limpia derrames y manchas húmedas, además de residuos secos. Por ejemplo, para recoger leche del desayuno, restos de comida o cualquier líquido que se vierta mientras cocinas.

¿Hay algún cupón de descuento de Shark para esta aspiradora?

Sí. Con el código descuento ELESPAÑOL-CASA te puedes ahorrar un 15% en esta aspiradora fregona eléctrica o en cualquier otra aspiradora del catálogo de Dyson. Y si buscas otros aparatos, aplica el código ELESPAÑOL para conseguir un 10% de descuento extra en toda la tienda. Los tienes que aplicar en el campo habilitado del carrito, antes de hacer el pago.

No sabes la cantidad de tiempo que vas a ahorrar con esta aspiradora fregona de Shark, que ahora baja de precio en su tienda online solo por tiempo limitado. ¡Es una ganga!

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