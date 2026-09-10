Come más sano con esta batidora de vaso AEG: prepara smoothies, cremas y recetas saludables ¡con descuentazo!

¿Cuántos pequeños electrodomésticos tienes en la cocina? Y de todos esos, ¿cuántos realmente utilizas casi todos los días? Si lo piensas, una batidora de vaso puede hacer la función de varios aparatos. Sirve para preparar batidos con frutas, smoothies, cremas de verduras, bebidas frías con hielo picado, salsas para acompañar tus platos…

Además, está demostrado que las batidoras de vaso nos acercan a una alimentación más saludable, porque facilita bastante incluir frutas y verduras en tu dieta. Y justo por eso le hemos echado el ojo a la batidora de vaso de AEG, rebajada 53€ en las ofertas de vuelta al cole. Y todavía hay más: con el cupón descuento 10DESCAEG te ahorras un 10% extra en toda la tienda.

Lo que más nos gusta de esta batidora de vaso AEG

Tritura ingredientes duros fácilmente gracias a sus 1.400 W de potencia.

6 cuchillas Truflow para conseguir mezclas hasta un 48% más homogéneas.

La jarra de 1,75 litros es cómoda para preparar varias raciones al mismo tiempo.

Incluye un vaso de cristal de borosilicato que soporta cambios de temperatura de hasta 90ºC.

Cuenta con 10 niveles de velocidad, 3 programas y función Pulso.

Una batidora para preparar recetas saludables en la vuelta a la rutina

batidora de vaso de AEG AEG

La batidora de vaso de AEG tiene muchas más funciones de las que imaginas. En realidad, su uso es bien sencillo, porque solo tienes que verter tus ingredientes favoritos y seleccionar la velocidad más adecuada según la receta. Eso sí, no sirve únicamente para preparar batidos o smoothies.

Está diseñada con seis cuchillas revestidas de titanio para procesar ingredientes de diferentes texturas. Además, su jarra de cristal soporta temperaturas extremas, y la opción de 10 velocidades es estupenda para jugar con el acabado y conseguir siempre la textura que buscas.

¿Cuándo terminan las ofertas Back to School de AEG?

Las ofertas Back to School de AEG llevan todo el mes activas en su tienda online, y continuarán hasta el próximo 29 de septiembre. Son descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de pequeños y grandes electrodomésticos: batidoras de vaso, lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, placas de cocina, hornos…

Para aprovechar las ofertas de vuelta al cole de AEG, solo tienes que añadir al carrito tus productos favoritos y comprarlos antes de que desaparezca la oferta. Eso sí, hay otra manera de ahorrar: aplica el código descuento 10DESCAEG en el carrito, antes de hacer el pago, y conseguirás un 10% de descuento extra en toda la web (válido con productos rebajados).

No olvides aplicar el código descuento 10DESCAEG en la compra de esta batidora de vaso AEG, que es uno de los pequeños electrodomésticos con más sentido en la cocina. ¡Una ganga!

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