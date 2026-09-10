Canapé abatible Flex: consigue hasta 831 litros de almacenamiento bajo la cama

Un dormitorio moderno ya no se entiende sin un canapé abatible. Es la tendencia más sencilla y más útil al mismo tiempo para aprovechar el hueco que queda debajo de la cama, que de otra manera quedaría completamente desaprovechado. Además, este espacio es ideal para guardar ropa de cama, mantas, edredones, cojines o ropa que necesitas tener a mano, pero que no necesitas utilizar a diario.

Y a diferencia de lo que quizá estás pensando, pasar de un somier antiguo a un canapé es bastante económico. Sobre todo, con el canapé abatible de madera FLEX que Carrefour acaba de rebajar a mitad de precio. Además, si lo compras antes del 17 de septiembre, te llevas un cupón equivalente al 20% para gastar entre el 24 de septiembre y el 8 de octubre en su tienda online.

Razones para cambiar tu somier por este canapé abatible

Hasta 831 litros de almacenamiento (150 x 190 cm) para ganar espacio en la habitación.

Apertura mediante pistones de gas para levantar fácilmente la tapa.

Estructura de madera de 25 mm de grosor para una base sólida y preparada para el uso diario.

Tapa tapizada con tejido antideslizante y efecto 3D que mantiene el colchón en su sitio.

Todo el espacio bajo la cama se convierte en almacenamiento útil

canapé abatible de madera FLEX Magnific

Lo mejor del canapé abatible de madera FLEX es que aprovecha por completo todo el espacio que queda bajo la cama y añade almacenamiento a tu dormitorio, que seguro que no te viene nada mal. No necesita patas, así que se apoya directamente sobre el suelo con una capacidad total de 831 litros.

Es decir, suficiente para guardar ropa, calzado o textiles, y es una tendencia que vemos tanto en dormitorios grandes como en habitaciones más pequeñas, incluso infantiles y juveniles. Lo hemos fichado en un acabado Blanco Veta, que le da un aspecto luminoso al dormitorio y que es fácil de combinar con cualquier decoración.

Preguntas frecuentes

¿Qué medidas tiene este canapé abatible de FLEX?

Tiene unas dimensiones de 150 x 190 cm y una altura total de 31 cm.

¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrece?

En esta medida, dispone de hasta 831 litros de capacidad, con una altura interior de 31 cm.

¿Cómo se abre el canapé?

La tapa utiliza pistones accionados por gas y tiradores para facilitar su apertura. El fabricante recomienda utilizar siempre el canapé con el colchón colocado.

¿Qué tipo de colchón se puede utilizar?

El fabricante indica que es compatible con todo tipo de colchones, siempre que tengan la medida correspondiente a la base.

Aprovecha que este canapé abatible está rebajado al 50% para darle un toque diferente a tu dormitorio y, de paso, ganar espacio de almacenamiento ahora que el otoño está a la vuelta de la esquina.

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