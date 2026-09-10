Auriculares inalámbricos open-ear: la nueva tendencia que deja el oído libre

Hemos pasado de los auriculares con cable a los in-ear inalámbricos que se introducen en el canal auditivo y no ocupan apenas espacio. Y ahora el sector apuesta fuerte por los auriculares open-ear (o de oído abierto), que no se introducen directamente en el canal auditivo. Los expertos los recomiendan porque son más respetuosos con la salud auditiva y más seguros al no obligarte a desconectar por completo del entorno.

Vienen bien, por ejemplo, para trabajar en espacios compartidos, caminar por la calle o salir a correr por una ciudad. Escuchas tu música favorita perfectamente, y en ningún momento desconectas de lo que pasa a tu alrededor. Es la filosofía de los nuevos HUAWEI FreeClip 2 S, la versión mejorada de los open-ear en los que la marca ha trabajado en los últimos años. ¡Y ahora con descuento de lanzamiento en la HUAWEI Store!

Te recomendamos los HUAWEI FreeClip 2 S porque…

Cada auricular solo pesa 5,1 gramos.

9 horas de música con una sola carga + 38 horas con el estuche de carga.

3 horas de reproducción extra con solo 10 minutos de carga.

Tienen certificación IP57 (resistentes al polvo y a las salpicaduras).

Escucha tu música favorita sin aislarte por completo del entorno

HUAWEI FreeClip 2 S Huawei

Los HUAWEI FreeClip 2 S tienen un diseño open-ear que no se introduce directamente en el canal auditivo, sino que se apoya en la oreja con su diseño C-bridge. Si no te sientes cómodo con las almohadillas dentro del oído, es la mejor manera de escuchar tu música sin desconectar del entorno.

Además, HUAWEI ha trabajado el ajuste a partir de 10.000 muestras de oído para mejorar el contacto con la oreja. El resultado es que puedes llevarlos puestos todo el tiempo que quieras sin que sean un problema, porque cada uno solo pesa 5,1 gramos. Por otro lado, los auriculares incorporan una arquitectura acústica con doble diafragma, que mejora el rendimiento de las frecuencias bajas y eleva en un 100% el volumen de salida frente a los HUAWEI FreeClip.

¿Qué tienen de especial los HUAWEI FreeClip 2 S?

Los FreeClip 2 S acaban de llegar al catálogo de la HUAWEI Store con muchas ventajas y puntos a favor. Empezando por el audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza para crear una sensación envolvente al reproducir contenido compatible. También lo podrás controlar mediante gestos personalizables para cambiar de canción, responder llamadas o ajustar el volumen directamente desde los cascos (sin tocar el móvil).

También merecen la pena tanto si tienes un móvil Android como iOS, porque es compatible con ambos sistemas operativos. Es la versión mejorada de sus auriculares inalámbricos open-ear, y se nota en todos los sentidos.

Para celebrar que han llegado hace muy poco al catálogo de la HUAWEI Store, los puedes conseguir más baratos de lo habitual y con un 8% de descuento adicional con el cupón A8VUELTA26. Además, incluye de regalo el servicio HUAWEI Care - Reemplazo de Auricular.

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