Todo lo que sabemos sobre la residencia de Shakira en Madrid: un estadio construido a medida, cultura latina y entradas todavía disponibles

Quedan poco más de 10 días para tener a Shakira de vuelta en España. La última vez que pisó nuestro país estando de gira fue hace ocho años, y ahora ha elegido a Madrid como la sede para su residencia europea de la gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. En total, la colombiana dará 12 conciertos en nuestro país durante los meses de septiembre y octubre.

El lugar elegido ha sido el Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, donde instalará el espacio Macondo Park. Serán más de 150.000 m² dedicados a la música, el arte, la gastronomía, la moda y la cultura latina, con previsión para acoger cada día a más de 50.000 espectadores. Y si te lo preguntas: sí, todavía quedan entradas disponibles para los conciertos de Shakira en StubHub.

¿Por qué no te puedes perder los conciertos de Shakira en Madrid?

Puedes elegir entre sus 12 conciertos, repartidos en septiembre y octubre.

El estadio temporal tiene capacidad para acoger a más de 50.000 personas por noche.

El Macondo Park ocupará una superficie de 150.000 m² para disfrutar al máximo de la experiencia.

8 espacios dedicados a la cultura latina (gastronomía, arte, literatura, música, moda, zona infantil).

Así será Macondo Park para disfrutar de la visita de Shakira a España

Concierto de Shakira en Madrid Live Nation

Hace unos días comenzaron las obras para convertir este espacio en el impresionante Macondo Park, con un diseño a cargo de Bjarke Ingels Group (BIG), el estudio que ya asumió el diseño de la residencia de Adele en Múnich. El objetivo es que el recinto disponga del mejor sonido y de una buena visibilidad desde todos los rincones.

Además de las canciones de la artista colombiana, Shakira ha creado toda una experiencia cultural —Es Latina—. Incluye gastronomía, exposiciones, talleres, cine, moda y literatura inspiradas en la cultura latina, además de una zona con merchandising dentro del recinto y prendas que ha llevado Shakira. La cantante quiere rendir homenaje a la cultura latina y que se hable de esta residencia como una de las más importantes de nuestro país.

¿Cómo comprar entradas para la residencia de Shakira en Madrid?

Shakira actuará en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. En total, 12 conciertos por los que pasarán más de 600.000 personas durante estos cuatro fines de semana de residencia europea.

Si quieres conseguir una de las últimas entradas, todavía puedes hacerlo en StubHub de manera totalmente segura, con tickets disponibles para todas las fechas desde 85€ para las zonas de pista, grada e incluso para vivir las experiencias VIP.

No se habla de otra cosa. La residencia de Shakira en Madrid es uno de los planes que no te puedes perder en Madrid durante los meses de septiembre y octubre, así que aprovecha que todavía quedan entradas en StubHub. ¡No te vas a arrepentir!

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