No busques más: rebajado el ordenador más todoterreno de HP para trabajar en casa y ser más productivo

¿Estás buscando un ordenador de sobremesa para trabajar, estudiar o prepararte una oposición? No busques más, porque PcComponentes acaba de rebajar en sus ofertas de vuelta al cole el ordenador HP 27-cr0122ns Intel Core i5 a menos de 650€ (precio mínimo histórico).

Es uno de los ordenadores más todoterreno de HP, con una pantalla de 27 pulgadas y funciones orientadas a mejorar la productividad este curso. Si es lo que buscas para tu set-up, acaba de bajar de precio durante las ofertas de vuelta al cole, que estarán activas hasta este domingo 13 de septiembre.

Características más destacadas de este ordenador HP

Diseño 'todo en uno' para ahorrar espacio y evitar cables, con una pantalla de 27 pulgadas.

16 GB de memoria RAM para trabajar con varias apps a la vez y cambiar entre tareas con fluidez + 512 GB de almacenamiento SSD.

Procesador Intel Core i5 de 10 núcleos con hasta 4,6 GHz que responde bien a cualquier tarea.

Pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas antirreflectante, con espacio de sobra para trabajar.

Un ordenador todoterreno para estudiar y trabajar

ordenador HP 27-cr0122ns Intel Core i5 HP

El ordenador HP 27-cr0122ns Intel Core i5 se diferencia de cualquier otro por tener la torre y el monitor por separado. Es decir, que todos sus componentes están en la misma estructura para que tengas un escritorio mucho más limpio. Ocupa el mínimo espacio posible y la instalación también es facilísima.

En su interior, monta un procesador Intel Core i5-1335U de 10 núcleos y 12 hilos que alcanza los 4,6 GHz en modo turbo. Y esto, junto a sus 16 GB de RAM, es suficiente para moverte con soltura entre aplicaciones, trabajar con documentos, conectarte a reuniones online e incluso abrir programas que consumen más recursos (edición de foto o de vídeo, modelado 3D…).

¿Cuándo terminan las ofertas de vuelta al cole de PcComponentes?

Las ofertas de vuelta al cole de PcComponentes están activas desde hace varias semanas, con descuentos de hasta el 40% en una selección muy amplia de tecnología. Encontrarás todo lo necesario para volver a la rutina: portátiles, monitores, tablets, periféricos y mucho más.

Estos descuentos estarán activos únicamente hasta este domingo 13 de septiembre a medianoche. Pero todavía tienes toda la semana por delante para aprovechar las ofertas y equiparte con todo lo necesario para volver a la rutina (y tus hijos al cole) a buenos precios.

¿Lo quieres en casa para hacer home office, estudiar o como dispositivo familiar? Aprovecha que baja de precio 250€ solo en PcComponentes. ¡Nunca ha estado tan barato!

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