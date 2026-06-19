Cómo tener internet en el extranjero este verano con la eSIM de Ubigi y un 10% de descuento

Prepara tus vacaciones de verano y olvídate del roaming. Consigue internet en más de 200 destinos con la eSIM de Ubigi y un 10% de descuento

El verano es el momento perfecto para hacer las maletas, descubrir nuevos destinos y desconectar de la rutina. Sin embargo, planificar una escapada al extranjero suele traer consigo el dolor de cabeza de cómo mantener la conexión sin regresar a casa con sorpresas desagradables en la factura de teléfono. El fantasma de los costes de roaming internacional y la molestia de tener que buscar una tarjeta SIM física en el aeropuerto de destino son problemas del pasado gracias a la tecnología eSIM.

Esta alternativa digital te permite activar un plan de datos en tu móvil antes de salir de casa, garantizando internet de alta velocidad nada más aterrizar. Si buscas la máxima comodidad para tus próximas vacaciones, Ubigi se posiciona como una de las mejores opciones del mercado por su cobertura global y facilidad de uso. Además, para que empieces a preparar tu viaje de la mejor manera, puedes beneficiarte de un 10% de descuento utilizando el código promocional ELESPANOL10.

Qué es una eSIM y por qué se ha convertido en una de las mejores opciones para viajar?

Ubigi internacional

Hace unos años, tener internet en el extranjero implicaba buscar una tarjeta SIM local al llegar al destino o asumir los costes del roaming. Hoy la situación es muy diferente gracias a la eSIM, una tecnología que permite activar un plan de datos de forma digital y conectarse nada más aterrizar.

Una eSIM es una tarjeta SIM virtual integrada en el dispositivo. En lugar de introducir una tarjeta física, basta con descargar el perfil correspondiente para empezar a utilizar los datos móviles. Por eso, cada vez más usuarios la buscan la mejor eSIM para viajar, y, sin duda, Ubigi es una de las mejores opciones para tener internet fuera de España.

Además de simplificar el proceso, una eSIM para viajar al extranjero permite organizar todo antes de salir de casa, evitando pérdidas de tiempo en aeropuertos o tiendas de telefonía del destino.

Una eSIM internacional para más de 200 destinos

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Si buscas una eSIM internacional que funcione en gran parte del mundo, Ubigi es una de las alternativas más completas del mercado. Con una única instalación es posible acceder a planes de datos en más de 200 destinos.

El proceso es muy sencillo. Tras adquirir el plan, únicamente hay que escanear un código QR para instalar la eSIM de viaje en el dispositivo compatible. Una vez configurada, quedará disponible para futuras escapadas sin necesidad de repetir la instalación. Se trata de una solución pensada exclusivamente para datos móviles, por lo que no incluye llamadas ni mensajes SMS.

Cómo funciona la activación automática de Ubigi

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Uno de los aspectos que diferencian a Ubigi de otras opciones es su sistema SmartStart.

Muchas personas compran una eSIM para viajar semanas antes de salir y temen perder días de validez. Con este sistema ocurre justo lo contrario. El plan puede adquirirse con hasta seis meses de antelación y solo se activa cuando el teléfono detecta la red móvil en el país de destino.

Esto permite llegar ya preparado y empezar a utilizar mapas, aplicaciones de transporte o servicios de mensajería desde el primer minuto.

Planes de datos para algunos de los destinos más populares

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Otro de los motivos por los que muchos usuarios consideran Ubigi como una de las mejores opciones de eSIM internacional para viajar es la variedad de tarifas disponibles.

Tanto si necesitas una tarifa básica para consultar mapas y mensajes como si buscas una conexión constante para trabajar o compartir contenido en redes sociales, encontrarás diferentes alternativas adaptadas a cada viaje.

Estados Unidos: 10 GB durante 30 días por 14 euros.

10 GB durante 30 días por 14 euros. Japón: 10 GB durante 30 días por 16,5 euros.

10 GB durante 30 días por 16,5 euros. Tailandia: 10 GB durante 30 días por 13,9 euros.

10 GB durante 30 días por 13,9 euros. Australia: 10 GB durante 30 días por 16 euros.

Además, la plataforma ofrece planes de datos ilimitados en más de 90 destinos, una opción especialmente interesante para quienes necesitan navegar sin preocuparse por el consumo.

Las ventajas de utilizar una eSIM de viaje

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La popularidad de las eSIM para viajar al extranjero no deja de crecer porque ofrecen beneficios muy claros frente a las soluciones tradicionales.

Permiten evitar los costes del roaming internacional.

No es necesario cambiar la tarjeta SIM física.

Se pueden comprar antes de viajar y dejar configuradas con antelación.

Ofrecen internet en el extranjero desde el momento de la llegada.

Permiten compartir datos con otros dispositivos sin restricciones.

Disponen de cobertura 5G en más de 80 destinos compatibles.

Facilitan la gestión de los datos móviles desde una aplicación.

Además, Ubigi proporciona acceso gratuito a su aplicación para consultar el consumo, gestionar recargas y contratar nuevos planes en cualquier momento. Incluso si te quedas sin datos o no tienes acceso a una red WiFi, podrás acceder a la aplicación para seguir gestionando tu línea.

Si estás buscando la mejor eSIM para viajar este verano, Ubigi se presenta como la mejor solución. Además, puedes aprovechar un 10% de descuento en tu primera compra utilizando el código promocional ELESPANOL10 y empezar tu viaje con conexión desde el primer momento.

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