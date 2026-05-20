Qué zapato plano comprar en 2026 para el día a día: la guía de las estilistas

Los zapatos de tacón llevan años siendo protagonistas absolutos en moda femenina, y hay una tendencia (absurda, en cierto modo) a creer que todo calzado elegante debe tener unos centímetros de tacón para estilizar la pierna. Por suerte, las tendencias en calzado para 2026 están evolucionando hacia un calzado cómodo de mujer en verano que sea plano, fácil de llevar y transpirable.

Simplemente, queremos vernos bien y sentirnos cómodas sin el dolor que provocan los tacones después de varias horas. Y con el calor, el pie nos pide materiales que respiren, que sean respetuosos y diseños que no aprieten ni condicionen la pisada, como tejidos trenzados, diseños abiertos y cierres ergonómicos. Para ayudarte a elegir, hemos hecho una recopilación de los 10 mejores zapatos planos de 2026, que van desde las Speedcat de PUMA tan virales hasta las bailarinas elegantes Mary-Jane o propuestas más arriesgadas como las Tabi Flats de Ulanka. ¡Toma nota para encontrar las tuyas!

Tabla comparativa de los mejores zapatos planos de 2026

Modelo / Marca Tipo de plano Material principal Sujeción / Cierre Destacado principal Perfil de estilo ideal Sandalias Trenzadas Thunder de Ulanka Sandalia plana Piel natural Tiras cruzadas Textura artesanal muy flexible Boho-chic y looks relajados de verano Bailarinas animal print de Desigual Bailarina clásica Sintético texturizado Elástico / Abierta Estampado llamativo que define el look Estilo urbano, atrevido y creativo Mocasín borlas destalonado de Bershka Mocasín / Zueco Sintético (efecto piel) Destalonado con borlas Silueta clásica reconvertida en tendencia Perfil joven, universitario o casual-cool Mary-jane trenzadas de Unisa Merceditas (Mary-Jane) Piel trenzada Hebilla ajustable Diseño calado ultra-transpirable Estilo romántico y working girl chic Bailarinas de piel Casi Myra de Camper Bailarina ergonómica Piel premium Horma elástica integral Efecto segunda piel y suela anatómica Quien prioriza la salud del pie y el minimalismo Bailarinas Speedcat Suede de Puma Híbrido deportivo Ante / Piel Cordones Estética de carreras adoptada por el streetwear Amantes de las tendencias urbanas y las zapatillas Tabi Flats de Ulanka Bailarina vanguardista Piel Destalonada con tira Puntera dividida icónica (estilo alta costura) Perfil fashionista y seguidoras de la moda de autor Bailarina trenzada lazada de Sfera Bailarina con lazada Textil / Sintético Cintas anudadas al tobillo Inspiración ballet clásico muy femenina Estilo romántico, ideal para vestidos y faldas Chanclas de dedo de Havaianas Chancla de dedo urbana Caucho premium Tira de dedo Suela con silueta cuadrada Square moderna Piscina, playa y paseos marítimos desenfadados Zuecos de ante de Birkenstock Zueco ergonómico Ante natural / Corcho Hebilla y cordón trenzado Planta anatómica icónica de corcho y látex Confort premium, estilo normcore / natural

Sandalias trenzadas Thunder de Ulanka, artesanía para looks de verano

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Estas sandalias trenzadas parecen hechas para combinar con tus looks de verano y para acompañarte en tus vacaciones. El modelo Thunder de Ulanka comparte características de sandalias y de bailarinas, con un diseño abierto y puntera cerrada. Además, son unas bailarinas de tendencia 2026 si estás buscando un calzado que aporte algo más que unas manoletinas de toda la vida.

Los usuarios destacan : la piel trenzada transpira bien, incluso cuando hace mucho calor, y le da un aspecto artesanal a tus looks.

: la piel trenzada transpira bien, incluso cuando hace mucho calor, y le da un aspecto artesanal a tus looks. Precio: 59,95€

Bailarinas animal print de Desigual, perfectas para darle personalidad a tus looks

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No hace falta que renueves todo tu armario si estás buscando un cambio de aires. Estas bailarinas de animal print de Desigual le van a dar mucha personalidad a tus looks. Mantienen el perfil clásico y fácil de llevar de las bailarinas, pero añaden el animal print. ¿El resultado? Unos zapatos planos elegantes para vestir que pueden convertir unos vaqueros y una camiseta blanca básica en un look más elaborado de lo que realmente es.

Los usuarios destacan : el escote del empeine estiliza la pierna visualmente y favorece mucho, sobre todo a personas bajitas.

: el escote del empeine estiliza la pierna visualmente y favorece mucho, sobre todo a personas bajitas. Precio: 129€.

Mocasín borlas destalonado de Bershka, los más prácticos para ir elegante

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Entre los mejores zapatos planos de 2026 tienen que estar estos mocasines de Bershka. Por un lado, mantienen el estilo formal de este tipo de zapatos, con sus borlas, y por el otro, son comodísimos y se calzan en unos segundos. El interior es agradable, combinan muy bien con todo tu armario —pantalones rectos, faldas midi, vaqueros— y apunta a ser el mejor calzado plano en calidad-precio.

Los usuarios destacan : incluye una plantilla AIRFIT que hace el calzado más cómodo de lo que podemos pensar por su precio.

: incluye una plantilla AIRFIT que hace el calzado más cómodo de lo que podemos pensar por su precio. Precio: 39,99€.

Mary-Jane de piel trenzada de Unisa, la mejor alternativa al tacón

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No todos los zapatos planos elegantes para vestir tienen que tener unos centímetros de tacón. Y estas merceditas lo confirman. El modelo Balza tiene una punta cuadrada y reinterpreta uno de los clásicos que más favorecen en el armario femenino, con una piel trenzada que deja circular el aire. Además, la tira ajustable con hebilla metálica mantiene el pie bien sujeto para seguirte el ritmo.

Los usuarios destacan : pueden sustituir perfectamente a un zapato de salón clásico porque tienen ventilación, sujeción y un diseño bonito.

: pueden sustituir perfectamente a un zapato de salón clásico porque tienen ventilación, sujeción y un diseño bonito. Precio: 129,90€.

Bailarinas de piel Casi Myra de Camper, una inversión inteligente para caminar

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Camper tiene un calzado cómodo para mujer en verano que no se parece en nada a los modelos anteriores. Lo único que tienen en común es que son unas bailarinas planas, pero están fabricadas con piel vacuna que 'abrazan' el pie con un diseño cómodo y una puntera ligeramente cuadrada. Además, lo que más nos convence es que tiene una silueta minimalista y atemporal, así que podrás llevarlas en cualquier época del año y casi con cualquier look.

Los usuarios destacan : la plantilla acolchada es muy cómoda si caminas bastante durante el día.

: la plantilla acolchada es muy cómoda si caminas bastante durante el día. Precio: 145€.

Bailarinas Speedcat Suede de Puma, las bailarinas de tendencia en 2026 más virales

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Pocos calzados explican tan bien las tendencias actuales como estas Speedcat que PUMA ha reinterpretado. La marca ha cogido de referencia una de sus zapatillas más icónicas, inspirada en el mundo del motor, y la convierte en una bailarina de perfil bajo que habrás visto hasta la saciedad en redes sociales y street style. Es un calzado híbrido entre sneaker y zapato plano, con empeine de ante, bandas elásticas sobre el pie y suela de goma.

Los usuarios destacan : el diseño de inspiración retro las convierte en las bailarinas de tendencia para 2026 y le da un toque internacional que parece sacado del street style internacional.

: el diseño de inspiración retro las convierte en las y le da un toque internacional que parece sacado del street style internacional. Precio: 90€.

Bailarinas tabi destalonadas Kale de Ulanka, un diseño rompedor

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Las Tabi Flats Kale de Ulanka están inspiradas en la puntera partida de tradición japonesa y han conseguido darle una nueva vida a la clásica bailarina. De hecho, se ha colado en la lista de deseos de muchas chicas (¡también en la nuestra!). Son unas bailarinas de tendencia en 2026 fabricadas en piel, con una plantilla acolchada que suaviza la pisada y le dan identidad a todos tus looks. Además del color amarillo de la imagen, están disponibles en negro y azul.

Los usuarios destacan : la estética recuerda a diseños de firmas de lujo, aunque con un precio más accesible.

: la estética recuerda a diseños de firmas de lujo, aunque con un precio más accesible. Precio: 59,95€.

Bailarina trenzada lazada de Sfera, las más románticas para sumarte al fenómeno balletcore

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Si pudiéramos definir las tendencias en un solo zapato, estas bailarinas trenzadas de Sfera tendrían muchas papeletas para representar lo que más se va a llevar este verano. Tiene un diseño trenzado que deja respirar el pie, son ligeras y las cintas alrededor del pie nos recuerdan al universo de la danza clásica y ese estilo coquette que sigue dominando las tendencias. Y, por supuesto, es un calzado cómodo para mujer este verano que puedes llevar de día y de noche.

Los usuarios destacan : puedes ajustarlas a tu gusto con las cintas incluidas y además le dan un acabado muy favorecedor que estiliza el tobillo.

: puedes ajustarlas a tu gusto con las cintas incluidas y además le dan un acabado muy favorecedor que estiliza el tobillo. Precio: 19,99€.

Chanclas Square de Havaianas, las mejores para ir a la piscina

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Las Havaianas se han convertido en el calzado por excelencia de los últimos veranos para ir a la playa. En esta ocasión, el modelo Square 'actualiza' las chanclas de toda la vida con una puntera cuadrada que ya hemos visto en esta selección de los mejores zapatos planos de 2026 que se lleva mucho. Eso hace que puedas llevarlas más allá de los looks de piscina, porque son ligeras, de secado rápido y cómodas para caminar por la ciudad o hacer turismo.

Los usuarios destacan : son comodísimas y la punta cuadrada mejora su estética sin renunciar a un calzado práctico.

: son comodísimas y la punta cuadrada mejora su estética sin renunciar a un calzado práctico. Precio: 29,99€.

Zueco en ante y cordón trenzado de Birkenstock

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Por último, cerramos esta recopilación de zapatos planos elegantes para vestir con los zuecos que llevas meses viendo. Son los Boston de Birkenstock, que seguro que has visto en otoño e invierno, con un acabado en ante y un estilo bohemio. No dan calor en verano, y además la plantilla de corcho y látex se adapta progresivamente al pie y distribuye mejor la presión al caminar.

Los usuarios destacan : el soporte anatómico real hace que puedas pasar horas de pie sin las molestias que provocan otros zuecos.

: el soporte anatómico real hace que puedas pasar horas de pie sin las molestias que provocan otros zuecos. Precio: 160€.

Y ahora, ¿cuál es el mejor zapato plano para ti?

No todos los zapatos planos sirven para lo mismo, y por eso esta selección para ayudarte a comprar sandalias planas cómodas. El primer paso es que te preguntes qué necesitas: caminar mucho, ir arreglada a la oficina, llevar mejor el calor, unas bailarinas cómodas y bonitas que te peguen con todo el armario…

Aquí va nuestra guía rápida para ayudarte a elegir entre los mejores zapatos planos de 2026.

El mejor calzado para oficina o looks arreglados sin tacón

Si quieres ir arreglada sin que tus pies sufran, busca diseños elegantes, cómodos y funcionales. Estos son los mejores zapatos planos elegantes para vestir:

Mary-Jane trenzadas de Unisa.

Bailarinas Casi Myra de Camper.

El mejor calzado para caminar mucho o pasar horas de pie

Para caminar mucho o estar muchas horas de pie, lo más importante es la ergonomía y que el calzado ofrezca un soporte real.

Zuecos de ante de Birkenstock

Bailarinas Casi Myra de Camper.

El mejor calzado para ir a la última sin parecer demasiado arreglada

Busca un equilibrio entre las bailarinas de tendencia de 2026 y lo fáciles que sean de usar a diario o de integrar en tu armario.

Speedcat Suede de PUMA.

Bailarinas animal print de Desigual.

El mejor calzado para un look femenino y romántico

Siluetas suaves, lazos, tejidos ligeros y la estética balletcore que sigue tan viva.

Bailarinas de Sfera con lazada.

Mary-Jane trenzadas de Unisa.

Guía de compra: todo lo que tienes que saber antes de comprar unos zapatos planos

Si buscas un calzado cómodo de mujer para el verano, no cometas el error de fijarte solo en el diseño y en lo bonito que te parezca. De hecho, seguro que tienes varios pares en el armario que son preciosos y que te hacen daño o no son cómodos para caminar más de una hora.

Soportedel pie : un zapato completamente plano puede ser incluso más incómodo que uno de tacón, y por eso las marcas de esta selección de los mejores zapatos planos de 2026 incluyen plantillas anatómicas, espuma o bases de corcho para repartir mejor el peso.

: un zapato completamente plano puede ser incluso más incómodo que uno de tacón, y por eso las marcas de esta selección de los incluyen plantillas anatómicas, espuma o bases de corcho para repartir mejor el peso. Material : la piel natural y el ante tienen la ventaja de que se adaptan muy bien al pie, transpiran y reducen las rozaduras. Sin embargo, los materiales sintéticos son más baratos y fáciles de mantener, aunque no ceden con el uso. Si eliges uno de estos, mejor un diseño abierto o destalonado para que ventile.

: la piel natural y el ante tienen la ventaja de que se adaptan muy bien al pie, transpiran y reducen las rozaduras. Sin embargo, los materiales sintéticos son más baratos y fáciles de mantener, aunque no ceden con el uso. Si eliges uno de estos, mejor un diseño abierto o destalonado para que ventile. Sujeción: los modelos destalonados son rápidos de poner y quitar, pero menos estables si caminas mucho. En cambio, los que tienen hebillas, cordones o tiras reparten mejor la presión y dan más seguridad al caminar.

Preguntas frecuentes sobre calzado plano en 2026

¿Los zapatos planos son cómodos para uso diario?

Sí, pero depende del diseño. Busca siempre modelos con plantilla anatómica o amortiguación, porque reparten mejor el peso y son más cómodos para el día a día.

¿Qué tipo de zapatos planos son mejores para el verano?

El calzado cómodo de mujer para el verano más recomendable es el que transpira, ya sea de piel, trenzado o con diseños abiertos.

¿Las bailarinas siguen estando de moda en 2026?

Sí, y además tienen mucha fuerza. Las bailarinas de tendencia en 2026 incluyen versiones más clásicas, deportivas e incluso con cierto toque vanguardista o internacional.

¿Cómo combinar bailarinas esta temporada?

El truco, si no sabes cómo combinar bailarinas esta temporada, está en jugar con los contrastes. Por ejemplo:

Bailarinas románticas con vaqueros anchos.

Bailarinas deportivas con faldas midi.

Bailarinas con estampados llamativos (animal print, por ejemplo) con básicos.

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