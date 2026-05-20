El truco para comer más fresquito y sano este verano: prepara smoothies, batidos, gazpacho y más
Sea como sea tu rutina, necesitas una batidora de mano en casa, porque es el pequeño electrodoméstico más versátil en tu cocina.
Que ninguna receta se te resista con una de las 10 mejores batidoras de vaso
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Hace dos meses que le dimos la bienvenida a la primavera, y es ahora cuando hemos empezado a tener un tiempo más cercano al verano, con termómetros que esta semana rozan los 30ºC. Así que es normal que busques recetas más fresquitas y ligeras, que puedes preparar en pocos minutos si tienes una batidora de mano.
De hecho, es el pequeño electrodoméstico más versátil en la cocina, para el verano y para cualquier época del año. Por eso, hemos fichado la batidora de mano Taurus HBA1500X PLUS rebajada a menos de 40€ en las ofertas de AliExpress. Es ideal para preparar smoothies, batidos, gazpacho, salmorejo y todo lo que te apetezca, ¡a un superprecio!
Puntos fuertes de esta batidora de mano Taurus
- Motor de 1500 W con potencia suficiente para triturar todo tipo de alimentos.
- Puedes ajustar la velocidad de forma progresiva desde el pulsador gracias a la tecnología Stepless.
- Incluye cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento para una textura homogénea.
- Accesorios incluidos: picador de 500 ml, vaso medidor de 700 ml, emulsionador y pasapurés.
Pasa del smoothie al puré con el mismo dispositivo
La batidora de mano Taurus HBA1500X PLUS integra un motor de 1.500 W muy potente y con el que podrás triturar alimentos duros e incluso hielo. Además, funciona con una tecnología de velocidad variable para que puedas ajustar la intensidad poco a poco y controlar mejor la textura.
Y como también incluye accesorios, ampliarás sus funciones. Por ejemplo, el picador es muy práctico para pequeñas cantidades de verduras o frutos secos, el vaso medidor facilita las mezclas y el pasapurés es muy cómodo para conseguir una textura fina.
Ideas de recetas para el verano con una batidora de mano
En verano, nos apetecen recetas fresquitas y más ligeras que en otra época del año. Y con una batidora de mano como esta de Taurus podrás preparar:
- Smoothies de fruta: hielo, yogur y cualquier fruta de temporada (melón, fresa, mango).
- Cremas frías: gazpacho o salmorejo.
- Batidos con frutas y verduras: añade todo lo que encuentres en la nevera, incluso preparaciones más dulces con nata o chocolate.
- Salsas suaves o aderezos para ensaladas: lo podrás preparar gracias al emulsionador.
En realidad, en internet y en libros de recetas encontrarás inspiración de recetas fresquitas para el verano en las que necesitas una batidora de mano. Aprovecha que esta de Taurus acaba de bajar su precio a menos de 40€, porque tiene una relación calidad-precio tremenda.
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