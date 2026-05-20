El truco para comer más fresquito y sano este verano: prepara smoothies, batidos, gazpacho y más

Hace dos meses que le dimos la bienvenida a la primavera, y es ahora cuando hemos empezado a tener un tiempo más cercano al verano, con termómetros que esta semana rozan los 30ºC. Así que es normal que busques recetas más fresquitas y ligeras, que puedes preparar en pocos minutos si tienes una batidora de mano.

De hecho, es el pequeño electrodoméstico más versátil en la cocina, para el verano y para cualquier época del año. Por eso, hemos fichado la batidora de mano Taurus HBA1500X PLUS rebajada a menos de 40€ en las ofertas de AliExpress. Es ideal para preparar smoothies, batidos, gazpacho, salmorejo y todo lo que te apetezca, ¡a un superprecio!

Puntos fuertes de esta batidora de mano Taurus

Motor de 1500 W con potencia suficiente para triturar todo tipo de alimentos.

Puedes ajustar la velocidad de forma progresiva desde el pulsador gracias a la tecnología Stepless.

Incluye cuchillas de acero inoxidable de alto rendimiento para una textura homogénea.

Accesorios incluidos: picador de 500 ml, vaso medidor de 700 ml, emulsionador y pasapurés.

Pasa del smoothie al puré con el mismo dispositivo

Batidora de mano Taurus HBA1500X PLUS

La batidora de mano Taurus HBA1500X PLUS integra un motor de 1.500 W muy potente y con el que podrás triturar alimentos duros e incluso hielo. Además, funciona con una tecnología de velocidad variable para que puedas ajustar la intensidad poco a poco y controlar mejor la textura.

Y como también incluye accesorios, ampliarás sus funciones. Por ejemplo, el picador es muy práctico para pequeñas cantidades de verduras o frutos secos, el vaso medidor facilita las mezclas y el pasapurés es muy cómodo para conseguir una textura fina.

Ideas de recetas para el verano con una batidora de mano

En verano, nos apetecen recetas fresquitas y más ligeras que en otra época del año. Y con una batidora de mano como esta de Taurus podrás preparar:

Smoothies de fruta: hielo, yogur y cualquier fruta de temporada (melón, fresa, mango).

Cremas frías: gazpacho o salmorejo.

Batidos con frutas y verduras: añade todo lo que encuentres en la nevera, incluso preparaciones más dulces con nata o chocolate.

Salsas suaves o aderezos para ensaladas: lo podrás preparar gracias al emulsionador.

En realidad, en internet y en libros de recetas encontrarás inspiración de recetas fresquitas para el verano en las que necesitas una batidora de mano. Aprovecha que esta de Taurus acaba de bajar su precio a menos de 40€, porque tiene una relación calidad-precio tremenda.

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