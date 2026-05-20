Cómodas y a la moda: El Corte Inglés rebaja las sandalias planas de Parfois que no te vas a quitar en todo el verano

Las sandalias son el calzado por excelencia en verano, pero tenemos que reconocer que no es fácil acertar: los tacones no son cómodos, si las sandalias son muy planas te puede doler la espalda, si tienen muchas tiras te acabarán rozando y si no tienen, no van a sujetar bien.

Sin embargo, hemos encontrado el calzado que no te vas a quitar en todo el verano. Son las sandalias planas de dedo de Parfois, rebajadas ahora a menos de 40€ en El Corte Inglés solo por tiempo limitado. ¡Les vas a sacar mucho partido este verano!

Lo que destacan las mujeres que usan estas sandalias de Parfois

Están fabricadas con piel en interior y exterior, lo que mejora la adaptación al pie.

Plantilla acolchada que reduce la presión en la pisada.

Cierre con hebilla ajustable para adaptar las sandalias a la forma de tu pie.

Diseño de tiras cruzadas en el tobillo para mayor sujeción.

Estas sandalias te siguen el ritmo en verano

sandalias planas de dedo Parfois.jpg

Las sandalias planas de dedo de Parfois son justo lo que llevas tantos veranos buscando. Es un calzado plano, muy fácil de combinar y que te va a acompañar durante toda la temporada estival por lo cómodas que son. Están confeccionadas con piel tanto en el interior como en el exterior, así que el pie respira mejor y se adaptan a ti de manera progresiva.

Además, incorporan una plantilla acolchada que mejora la sensación de apoyo al caminar para evitar que te duela la espalda por ser demasiado planas. Y el cierre con hebilla te permitirá ajustar las sandalias al tobillo para una sujeción mayor al caminar.

Cómo combinar estas sandalias planas de Parfois

La ventaja de comprar unas sandalias planas negras es que te las podrás poner con prácticamente cualquier look.

Vestidos largos, sobre todo en tonos neutros o con estampados discretos.

Pantalones de lino o conjuntos más relajados en verano.

Vaqueros cortos o faldas midi.

Estas sandalias planas negras de Parfois son un básico, y todas sabemos que invertir en prendas y calzado que puedan formar parte de un armario cápsula siempre es un acierto. ¡Corre a por ellas!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.