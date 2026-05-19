¿Te gusta la pasta? Aprende a prepararla fresca en casa con esta máquina rebajada a menos de 30€

¿Los restaurantes italianos son tus favoritos y adoras preparar pasta en casa? Si es así, puedes subir el nivel con una máquina para hacer pasta fresca, porque la textura es distinta, cambia el sabor y hasta la salsa te parecerá que está más rica. Y no, no necesitas ser un cocinillas ni tener mucha soltura en la cocina.

Una máquina para hacer pasta te permitirá estirar la masa y cortarla con el grosor que prefieras para hacer espaguetis, fettuccine o láminas para lasaña. Y solo necesitas introducir la masa, girar la manivela y cocinarla después como más te guste. Es justo lo que conseguirás con la máquina para hacer pasta fresca de RevolutionLine Store, que ahora baja su precio a la mitad en AliExpress.

Lo más destacado de esta máquina para hacer pasta

6 niveles de grosor para ajustar la masa según el tipo de pasta que prefieras.

Incluye 2 opciones de corte para hacer espaguetis y fettuccine con un acabado uniforme.

Funciona de forma manual con una manivela ergonómica. (sin cables ni enchufes).

Se fija a la mesa con una abrazadera para trabajar con más comodidad.

Prepara pasta fresca con la textura perfecta

RevolutionLine Store

Con la máquina para hacer pasta fresca de RevolutionLine Store tendrás el control absoluto sobre cualquier receta, porque puedes decidir el grosor de la masa, experimentar con distintas harinas (adaptarlo a alergias e intolerancias) e incluso añadir ingredientes como espinacas, remolacha o tinta de calamar para que tus recetas sean aún más saludables y apetecibles.

Otro punto a favor es su funcionamiento manual, porque no necesitas enchufar la máquina para hacer pasta fresca ni tener cables por medio. Tan fácil como amasar, estirar y cortar la pasta. Incluso se convertirá en un plan divertido para hacer en casa.

Cómo hacer pasta fresca en casa, paso a paso

Mezcla 100 gramos de harina por persona con un huevo y amasa hasta que consigas una masa lisa y elástica. En este paso puedes añadir otros ingredientes si quieres. Deja reposar unos 30 minutos cubierta con un paño. Divide la masa en porciones pequeñas y pásalas primero por el ajuste más ancho de la máquina. Dobla la masa y repite varias veces para conseguir una textura más uniforme. Reduce progresivamente el grosor hasta que consigas el punto perfecto. Si vas a preparar lasaña o raviolis, puedes dejar las láminas más finas. Y para fettuccine, mejor un espesor intermedio. Pasa la masa por el rodillo de corte correspondiente y en pocos segundos tendrás la pasta fresca lista para cocinar. Cuece la pasta en abundante agua con sal durante 2 o 3 minutos y sírvela con tu salsa favorita.

Aunque no lo creas y el resto del cocinado sea exactamente igual que siempre, preparar la pasta fresca en casa mejora la textura y el sabor del plato. ¡Y la máquina no te va a costar más de 30€ en AliExpress!

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