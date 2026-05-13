El LG OLED55C5 es el televisor que estabas esperando para dar el salto definitivo al OLED

Ha llegado el momento que estabas esperando, toca cambiar la televisión de casa. Si eres de los que disfruta con una buena película, se pega buenas maratones con las nuevas series que se estrenan o juega bastante, necesitas una buena tele. Una como la Smart TV LG OLED55C5 55", que funciona a 4K, procesador con IA que mejora la calidad del contenido, 120 Hz, tecnología VRR para juegos y mucho más con un descuento de más de 1400 €.

Es el televisor que tu salón necesita, sin medias tintas. Buen tamaño, soberbia calidad de imagen y un uso de lo más intuitivo gracias a la dupla de su sistema operativo y su mando Magic Remote. Te va a enamorar.

¿Por qué recomendamos esta tele?

El panel OLED evo ofrece mucho más brillo con su nueva tecnología y unos colores que son imposibles de igualar.

El procesador con IA que incluye no solo hace que todo funcione mejor, también mejora la calidad de imagen y de sonido automáticamente.

Cuenta con tecnología avanzada para mejorar la fidelidad de todo el contenido multimedia que reproduzcas.

El sonido es sorprendente con su sistema 2.2 y sus 40 W con Dolby Atmos. Te envuelve como si tuvieras un sistema de 11 canales.

Smart TV LG OLED55C5 55"

LG OLED55C5

Cuando ves una película en la Smart TV LG OLED55C5 55" ya no hay vuelta atrás. Su panel OLED es la principal razón de su compra, ya que consigue mucho más brillo, colores mucho más potentes y un tono negro que es negro de verdad. El contraste que consigue hace que las series, las películas, los partidos y los videojuegos se vean mucho mejor que en cualquier otra televisión. Y por supuesto, viene con resolución 4K y cuenta con tecnología de IA que mejora la calidad de cualquier contenido por antiguo que sea. Añade a eso un sistema operativo que va muy fluido, todas las apps que puedas imaginar y un sistema de sonido que no te hace echar de menos una barra de sonido y el resultado es esta smart TV. Por ese precio, desde luego que no vas a encontrar otro televisor de 55" que se vea igual.

Pensada para coronar el salón, se conecta al hogar si usas sistemas como Google Home, Alexa o Apple Home e incluye un mando a distancia de lo más intuitivo, con puntero incluido. Es perfecta para cualquier hogar.

¿Qué opinan los usuarios de esta TV OLED?

En PcComponentes, esta tele tiene una valoración de 4,9 sobre 5 con una tasa de recomendación del 99%. Los usuarios están contentísimos con ella por su calidad de imagen y de sonido, y por supuesto por el panel OLED que trae. Aquí puedes leer algunas reseñas:

"Muy buen dispositivo, no esperaba menos de una TV de LG, imagen perfecta."

"Excelente pantalla, en verdad es una delicia poder ver el tipo de panel oled y realmente se nota el cambio. Muy satisfecho con mi compra."

"TV que cumple con todas las características de una gama alta. Excelente imagen y sonido envolvente. Fácil programación e integración con otros productos LG."

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