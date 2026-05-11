Cuenta atrás para el Mundial: prepárate con las nuevas Smart TV 4K con IA de Samsung (con oferta de lanzamiento)

Queda exactamente un mes para que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del Mundial 2026 que enfrentará a México y a Sudáfrica. Y a partir de entonces, tendremos algo más de un mes de fútbol con las mejores selecciones del mundo. ¿Preparado para no perderte ni un solo partido? Para hacer más amena la cuenta atrás y que disfrutes del torneo más esperado, Samsung está a punto de lanzar sus nuevas Smart TVs.

Son televisiones inteligentes de última generación con 4K, una calidad de imagen brutal y funciones de IA que optimizan el contenido. Hemos fichado la Smart TV 55'' 4K Micro RGB R85H, que ya está disponible en precompra en Samsung.com. Y por eso te puedes beneficiar de ventajas: un 10% de descuento extra con el código NUEVOSTV10, hasta 150€ de reembolso y hasta 100€ al entregar tu vieja TV.

Novedades de la Smart TV 4K Micro RGB de Samsung

Pantalla 4K de 55 pulgadas con tecnología Micro RGB y colores más precisos.

Procesador con IA y 128 redes neuronales que mejoran automáticamente la imagen y el sonido en tiempo real.

Frecuencia de hasta 144 Hz en 4K que viene muy bien para deportes.

Incluye AI Football Mode que realza el césped, los colores y la voz del narrador para vivir al máximo el Mundial.

Samsung tiene la Smart TV perfecta para vivir el Mundial

Smart TV 55'' 4K Micro RGB.jpg

La Smart TV 55'' 4K Micro RGB R85H entiende lo que estás viendo gracias al procesador Micro RGB AI Engine, que analiza cada escena para ajustar el brillo, el color, la nitidez y el sonido según el contenido. Es decir, que si estás viendo un partidazo del Mundial 2026, la tele se encarga de que disfrutes de cada jugada como si estuvieses en el estadio.

Un punto muy a favor es la tecnología Micro RGB, que ayuda a controlar la iluminación para negros profundos, colores vibrantes y un nivel de detalle que agradecerás, sobre todo, en retransmisiones deportivas. Además, el sistema 4K AI Upscaling mejora cualquier contenido para que lo disfrutes en resolución 4K. Y a nivel de sonido, la combinación de Dolby Atmos, Active Voice Amplifier Pro y AI Sound Controller es muy potente.

Cómo comprar las nuevas Smart TVs de Samsung más baratas

Samsung ha lanzado ya en precompra sus nuevas Smart TV, coincidiendo con lo poco que falta para el Mundial 2026. Y si las compras a través de su tienda online, puedes aprovechar varios beneficios de lanzamiento para conseguirlas más baratas. Eso sí, son ventajas activas únicamente durante la precompra:

Hasta 100€ de descuento si entregas tu vieja Smart TV.

150€ de reembolso solo por precomprarla antes del 19 de mayo.

Altavoz e instalación de regalo valorado en hasta 299€ (incluido automáticamente en el carrito).

10% de descuento extra con el códigoNUEVOSTV10 .

. 20€ de descuento en Uber Eats al comprar la Smart TV con el código UBER20.

Aprovecha las ofertas de lanzamiento solo en Samsung.com, precompra esta Smart TV ahora y la recibirás en casa a partir del 4 de junio. ¡Justo a tiempo para el Mundial!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.