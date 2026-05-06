Space Chase Madrid: el mayor espectáculo de 1.200 drones llega al Hipódromo

¡No te quedes sin tu entrada para Space Chase! Un viaje espacial inmersivo con 1.200 drones, música y una historia mágica en el Hipódromo de la Zarzuela el 12 y 13 de junio.

¿Alguna vez has imaginado que el cielo nocturno se convierte en una pantalla de cine gigante? Pues deja de imaginar, porque el 12 y 13 de junioMadrid se prepara para mirar hacia arriba. Tras el éxito rotundo del evento anterior en marzo (donde las luces de Four Seasons dejaron a todos con la boca abierta), llega Space Chase al Hipódromo de la Zarzuela. Es una aventura galáctica donde 1.200 drones bailan en perfecta sincronía para contarte una historia de amistad que te hará sentir como un niño otra vez. El plan es perfecto para romper con la rutina. Estarás al aire libre, con el frescor de la noche de junio, disfrutando de algo de comer y beber.

Una amistad que cruza galaxias

Fever Drone Art Space Chase

Esta no es solo una exhibición de luces, es una historia con mucho trasfondo. El espectáculo nos presenta a Freddie, un pequeño alienígena fugitivo, y a Joey, un niño cuya curiosidad no conoce límites. Juntos nos llevan de la mano en una aventura por agujeros de gusano y galaxias lejanas, demostrando que la amistad puede surgir en el rincón más inesperado del universo. Es una narrativa visual diseñada para que los niños se queden boquiabiertos y los adultos recuperen esa capacidad de asombro que a veces olvidamos.

Entradas y tipos de acceso

La aventura espacial tiene diferentes zonas para que elijas cómo quieres disfrutar del cielo. El espectáculo dura unos 60 minutos, pero el recinto abre dos horas antes para que puedas disfrutar de la oferta gastronómica.

Tribuna Norte y Sur : desde 25,90 euros y 27,90 euros, respectivamente. Son las opciones ideales para no perderte detalle con una gran perspectiva.

: desde 25,90 euros y 27,90 euros, respectivamente. Son las opciones ideales para no perderte detalle con una gran perspectiva. Zona Jardín : por 34,90 euros, perfecta para quienes buscan un ambiente más relajado y cercano a la zona de comida y bebida.

: por 34,90 euros, perfecta para quienes buscan un ambiente más relajado y cercano a la zona de comida y bebida. Tribuna Central y Terraza Premium : las zonas más exclusivas con visibilidad privilegiada (¡ojo, que suelen agotarse rápido!).

: las zonas más exclusivas con visibilidad privilegiada (¡ojo, que suelen agotarse rápido!). Promoción especial: puedes usar el código SC20MAMA para obtener un 20% de descuento en tus entradas por tiempo limitado.

Cosas que debes saber antes del despegue

Para que tu experiencia en el Hipódromo sea perfecta, ten en cuenta estos detalles prácticos:

Llegada anticipada : el show empieza a las 22:30. Las puertas abren a las 20:30 y es fundamental llegar con tiempo, ya que una vez comience el espectáculo no se permitirá el acceso.

: el show empieza a las 22:30. Las puertas abren a las 20:30 y es fundamental llegar con tiempo, ya que una vez comience el espectáculo no se permitirá el acceso. Parking y accesibilidad : el recinto cuenta con parking gratuito para los asistentes y está adaptado para personas con movilidad reducida en la mayoría de sus zonas.

: el recinto cuenta con parking gratuito para los asistentes y está adaptado para personas con movilidad reducida en la mayoría de sus zonas. Menores : es un evento para todas las edades y los niños menores de 3 años entran gratis, lo que lo convierte en el plan familiar estrella de junio.

: es un evento para todas las edades y los niños menores de 3 años entran gratis, lo que lo convierte en el plan familiar estrella de junio. Ubicación: Hipódromo de la Zarzuela, un espacio abierto donde la visibilidad del cielo es total y la brisa nocturna hace que la velada sea muy agradable.

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