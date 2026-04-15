Ofertón en PcComponentes: el portátil Apple más equilibrado baja a precio mínimo histórico

¿Estás esperando el momento perfecto para renovar tu portátil? Si es el dispositivo que utilizas para estudiar y trabajar, seguramente llevas bastante tiempo alargando la decisión (que no es fácil). Y tendemos a aguantar con el mismo portátil aunque tarde cada día más en encenderse, ya no lo puedas utilizar sin cargador o se caliente más de lo normal. Hasta ahora, porque hemos fichado la oferta con la que vas a cambiar de opinión.

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu portátil sin gastarte un dineral y sentir que has acertado con la compra, PcComponentes acaba de rebajar el Macbook Air M4 de Apple, en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Y lo mejor es que cuesta 450€ menos, así que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en la plataforma. ¡Vaya ganga!

Razones para comprarte un MacBook Air M4

Solo pesa 1,24 kilos para llevarlo donde quieras.

Hasta 18 horas de autonomía real.

Chip Apple M4 de 10 núcleos perfecto para edición, multitarea y apps con IA.

Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con 500 nits y mil millones de colores.

Funcionamiento silencioso sin ventiladores.

Así es el portátil Apple con mejor relación calidad-precio

Macbook Air M4

El Macbook Air M4 de Apple es interesante por muchas razones. Para empezar, incluye uno de los últimos chips de Apple, con un rendimiento muy avanzado para trabajar, estudiar y utilizar el equipo como, cuando y donde quieras. La autonomía casi infinita es un punto a favor, pero también que no pesa nada y que es superligero para llevarlo siempre contigo.

Por supuesto, podrás abrir varias apps a la vez, editar vídeo, retocar fotos e incluso trabajar con herramientas de IA sin que el equipo se caliente o se ralentice. Los 16 GB de memoria unificada ayudan a que el portátilApple fluya sin tirones.

Dime cómo es tu rutina y te digo qué portátil necesitas

¿Buscas el portátil perfecto? Entonces, lo importante no son las especificaciones en sí, sino cómo se traducen a tu día a día y al uso que le das. Por ejemplo:

Si teletrabajas o vas a la universidad, necesitas un portátil que no pese y que tenga, como mínimo, 10-12 horas de batería reales.

Para perfiles más creativos, lo importante es la pantalla y el rendimiento gráfico. Fíjate en la resolución, la fidelidad del color y la potencia del procesador.

Si le vas a dar un uso general (ofimática, navegar, series), elige un equipo equilibrado que no se vaya a quedar corto en unos años.

Elegir un buen portátil es mucho más fácil de lo que crees, así que aprovecha que este MacBook Air M4 baja a precio mínimo histórico en PcComponentes. Es una de las inversiones más inteligentes, a corto y medio plazo, ¡así que corre a por la oferta!

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