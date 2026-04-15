Ofertón en PcComponentes: el portátil Apple más equilibrado baja a precio mínimo histórico
Este portátil MacBook Air M4 con 16 GB y 512 GB de almacenamiento baja de los 1.000€ en PcComponentes para renovar tu dispositivo al mejor precio
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¿Estás esperando el momento perfecto para renovar tu portátil? Si es el dispositivo que utilizas para estudiar y trabajar, seguramente llevas bastante tiempo alargando la decisión (que no es fácil). Y tendemos a aguantar con el mismo portátil aunque tarde cada día más en encenderse, ya no lo puedas utilizar sin cargador o se caliente más de lo normal. Hasta ahora, porque hemos fichado la oferta con la que vas a cambiar de opinión.
Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu portátil sin gastarte un dineral y sentir que has acertado con la compra, PcComponentes acaba de rebajar el Macbook Air M4 de Apple, en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Y lo mejor es que cuesta 450€ menos, así que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en la plataforma. ¡Vaya ganga!
Razones para comprarte un MacBook Air M4
- Solo pesa 1,24 kilos para llevarlo donde quieras.
- Hasta 18 horas de autonomía real.
- Chip Apple M4 de 10 núcleos perfecto para edición, multitarea y apps con IA.
- Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con 500 nits y mil millones de colores.
- Funcionamiento silencioso sin ventiladores.
Así es el portátil Apple con mejor relación calidad-precio
El Macbook Air M4 de Apple es interesante por muchas razones. Para empezar, incluye uno de los últimos chips de Apple, con un rendimiento muy avanzado para trabajar, estudiar y utilizar el equipo como, cuando y donde quieras. La autonomía casi infinita es un punto a favor, pero también que no pesa nada y que es superligero para llevarlo siempre contigo.
Por supuesto, podrás abrir varias apps a la vez, editar vídeo, retocar fotos e incluso trabajar con herramientas de IA sin que el equipo se caliente o se ralentice. Los 16 GB de memoria unificada ayudan a que el portátilApple fluya sin tirones.
Dime cómo es tu rutina y te digo qué portátil necesitas
¿Buscas el portátil perfecto? Entonces, lo importante no son las especificaciones en sí, sino cómo se traducen a tu día a día y al uso que le das. Por ejemplo:
- Si teletrabajas o vas a la universidad, necesitas un portátil que no pese y que tenga, como mínimo, 10-12 horas de batería reales.
- Para perfiles más creativos, lo importante es la pantalla y el rendimiento gráfico. Fíjate en la resolución, la fidelidad del color y la potencia del procesador.
- Si le vas a dar un uso general (ofimática, navegar, series), elige un equipo equilibrado que no se vaya a quedar corto en unos años.
Elegir un buen portátil es mucho más fácil de lo que crees, así que aprovecha que este MacBook Air M4 baja a precio mínimo histórico en PcComponentes. Es una de las inversiones más inteligentes, a corto y medio plazo, ¡así que corre a por la oferta!
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