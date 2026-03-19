MacBook Pro M5 2026: ¿merece la pena el nuevo portátil de Apple?

El nuevo MacBook Pro es uno de los nuevos dispositivos de Apple que han visto la luz este mes de marzo, junto al MacBook Neo o al iPhone 17e. A simple vista, puede parecer continuista, pero hay cambios importantes, porque Apple ha mejorado lo que ya funcionaba y se ha centrado mucho en el rendimiento y en la eficiencia.

La gran novedad está en la llegada de los chips M5, M5 Pro y M5 Max, que suben el nivel en tareas exigentes y, sobre todo, en lo relacionado con la Inteligencia Artificial. El nuevo MacBook Pro M5 mantiene las características básicas de la gama Pro —potencia, autonomía y experiencia— con un mejor rendimiento. Y ya está disponible en El Corte Inglés.

Novedades del nuevo MacBook Pro

Autonomía de hasta 24 horas para trabajar o crear durante todo el día.

Rendimiento hasta 8 veces superior en tareas de IA gracias a los nuevos chips M5 y su arquitectura avanzada.

Pantalla Liquid Retina XDR con hasta 1.600 nits de brillo HDR (y posibilidad de elegir una nanotexturizada).

Almacenamiento SSD hasta 2 veces más rápido para acelerar cargas, transferencias y proyectos pesados.

MacBook Air 2026 para trabajar, crear o editar sin límites

MacBook Pro

Una de las principales novedades del MacBook Pro M5 está en el uso real. Es decir, no se limita a abrir aplicaciones rápido, sino que puede realizar varias tareas exigentes al mismo tiempo sin resentirse. Los nuevos chips están diseñados justo para eso, y podrás editar vídeo en alta resolución, desarrollar software o hacer modelado 3D.

Y lo interesante es que mantiene ese rendimiento incluso sin estar conectado a la corriente. A esto se suma la IA, con procesos más rápidos que la generación anterior, herramientas más avanzadas y, sobre todo, que este MacBook Pro no depende tanto de servicios externos.

¿Es un portátil para mí?

Un portátil que parte de los 1.929€ no es para todo el mundo. De hecho, si buscas un MacBook más asequible, tienes la gama Air o el nuevo MacBook Neo. La gama Pro tiene sentido para quienes de verdad van a aprovechar esa potencia. Por ejemplo, si trabajas con edición de vídeo, diseño, programación o cualquier tarea que requiera rendimiento constante.

También si utilizas a menudo herramientas de IA o trabajas con grandes volúmenes de datos. En cambio, para un uso más básico —navegar, ofimática y tareas ligeras— puede quedarse bastante grande. No porque no funcione bien, sino porque no estarías aprovechando todo lo que pueda ofrecer.

El nuevo MacBook Air Pro es uno de los portátiles más potentes del mercado y, por supuesto, el que mejor rendimiento tiene dentro de la gama de Apple. ¡Puedes ser uno de los primeros en tenerlo!

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