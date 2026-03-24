6º aniversario de la HUAWEI Store: la tablet que está arrasando por sus prestaciones (y su descuento)

El 6º aniversario de la HUAWEI Store nos ha dejado ya ofertas interesantes durante todo este mes de marzo, y todavía quedan varios días por delante. De todas las promociones, hemos fichado la tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 que está arrasando en ventas con un 10% de descuento y prestaciones muy interesantes.

Es más, las tablets son dispositivos cada vez más utilizados para trabajar, estudiar o simplemente como dispositivo familiar en casa, porque son más grandes que un móvil y más versátiles que un portátil. Y las puedes llevar a cualquier parte fácilmente. Si quieres esta HUAWEI, te contamos cómo puedes conseguirla más barata que nunca en su Store.

Así es la tablet HUAWEI en oferta

Pantalla Tandemo OLED de 12,2 pulgadas con resolución 2,8K y hasta 144 Hz.

Brillo de hasta 2.000 nits para usarla incluso a plena luz del día sin forzar la vista.

Batería de 10.100 mAh y capacidad de cargarse al 100% en solo 55 minutos.

Diseño ultrafino de solo 5,5 mm y un peso de poco más de 500 gramos.

Sistema de sonido con 8 altavoces que mejora la experiencia.

Una tablet para trabajar, crear y desconectar de la rutina

Tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2

La tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 tiene muchos aspectos interesantes, con una pantalla con tecnología antirreflejos que reduce hasta un 99% los brillos, lo que agradecerás si trabajas cerca de una ventana o te llevas la tablet a la calle. Y si la compras pensando en alguna tarea creativa, es compatible con lápiz óptico con más de 10.000 niveles de presión para dibujar o tomar notas con una sensación muy parecida a hacerlo en papel.

En productividad, el formato 3:2 y la posibilidad de instalar un teclado hacen que esta tablet se pueda convertir fácilmente en un portátil. Todo con una autonomía alucinante y un dispositivo muy compacto que se convertirá en tu nuevo imprescindible.

¿Qué es y cómo aprovechar el 6º Aniversario de la HUAWEI Store?

HUAWEI está de celebración. Este mes de marzo, la HUAWEI Store cumple 6 años y lo celebran por todo lo alto con todo un mes de ofertas exclusivas (hasta el 31 de marzo) en cientos de dispositivos. Lo mejor es que en las promociones están incluidos sus bestsellers, aparatos que llevan años con nosotros y también algunos nuevos lanzamientos.

Con el cupón A6ANIVERSARIO10, puedes conseguir un 10% de descuento en toda la HUAWEI Store hasta el próximo 31 de marzo. Además, hay algunos productos concretos que tienen otros descuentos, beneficios o regalos incluidos.

Como esta tablet, la HUAWEI Store tiene ofertas muy interesantes en sus dispositivos top ventas hasta el 31 de marzo. Recuerda aplicar el código descuento A6ANIVERSARIO10 en el carrito antes de finalizar la compra y aprovecha las promociones concretas de cada dispositivo.

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