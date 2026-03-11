Apple lanza el nuevo MacBook Neo: ¿merece la pena el portátil más barato de la marca?

Apple ha elegido este mes de marzo para lanzar al mercado sus nuevos dispositivos. Entre las novedades de su catálogo, le hemos echado el ojo al MacBook Neo, el portátil que ya se ha convertido en el más barato de Apple y en la puerta de entrada a su gama de ordenadores. De hecho, es un modelo muy enfocado para quienes buscan dar el salto desde Windows o comprar su primer Mac sin gastarse más de 1.000€.

El nuevo portátil de Apple parte de los 699€, una cifra muy por debajo del MacBook Air, que comienza en los 1.200€, y también es bastante más barato que un iPhone. Así, la marca de la manzana abre la experiencia macOS a un público mucho más amplio con elementos muy interesantes dentro de este rango de precio, como el chip A18 Pro, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas y funciones Apple Intelligence de serie.

Novedades del MacBook Neo de Apple

Chip A18 Pro con potencia suficiente para navegar, estudiar, trabajar con documentos y editar fotos.

Autonomía de hasta 16 horas con una sola carga.

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con 3,6 millones de píxeles y hasta 500 nits de brillo.

Apple Intelligence integrada en macOS para resumir textos, mejorar la redacción o automatizar tareas.

Un MacBook más accesible que mantiene la esencia del ecosistema Apple

MacBook Neo Apple

El MacBook Neo no llega para competir con los modelos más potentes de Apple, sino para facilitar el acceso a la experiencia Mac a los que hasta ahora se quedaban fuera por el precio. Este portátil incorpora el chip A18 Pro, un procesador que Apple ya utiliza en sus iPhone más avanzados. Aunque no esté diseñado específicamente para ordenadores —como los chips de la serie M—, el rendimiento de la CPU se sitúa cerca de generaciones anteriores como el M1 en tareas de un solo núcleo.

Es decir, que es un buen portátil para navegar por internet, trabajar con documentos, hacer presentaciones, videollamadas, ver series y, en general, para cualquier tarea cotidiana. Lo que mantiene es una autonomía muy cercana a lo que ofrece el MacBook Air, con 16 horas de batería con una sola carga, y con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

¿Merece la pena el nuevo MacBook Neo?

La pregunta del millón. El nuevo MacBook Neo no sustituye al MacBook Air ni mucho menos a los modelos de la gama Pro, pero sí que es una opción interesante para un público amplio. El precio de salida es de 699€, bastante atractivo si tenemos en cuenta que es un masOS completo con buena autonomía y rendimiento suficiente para las tareas diarias.

Ahora mismo, en el mercado hay portátiles básicos con precios parecidos, así que poder entrar en el ecosistema Mac por menos de 700€ hace que merezca mucho la pena. El nuevo MacBook Neo tiene sentido para universitarios, personas que teletrabajan con ofimática o redes sociales, para ver series, navegar por internet, gestionar documentos o para quienes ya tienen un iPhone y quieren un ecosistema más completo.

Podríamos resumir que el MacBook Neo es un portátil de entrada a la gama de ordenadores de Apple que ofrece lo imprescindible de la marca al precio más bajo posible. Y sí, merece mucho la pena si encajas con este perfil.

