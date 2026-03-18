Si tienes un iPhone, PcComponentes te da la excusa perfecta para comprarte unos AirPods

Los AirPods son el dispositivo de referencia en el terreno del sonido, mucho más si tienes un iPhone y quieres seguir ampliando tu ecosistema Apple. Son comodísimos, muy fáciles de utilizar y, sobre todo, han puesto el listón muy alto en lo que esperamos de unos auriculares inalámbricos.

De hecho, con la llegada de cada generación, Apple introduce pequeños cambios que acaban teniendo un impacto real en la manera de escuchar música. Y esa es la función de los AirPods Pro 3, que siguen esa línea e introducen un enfoque mucho más ambicioso que serás capaz de valorar si te pasas el día entero escuchando música. Además, PcComponentes los acaba de rebajar a menos de 220€ durante sus Ofertas TOP de Primavera, ¡ya no tienes excusa!

Puntos fuertes de los AirPods Pro 3 de Apple

Cancelación activa de ruido que reduce hasta el doble en comparación con generaciones anteriores.

Autonomía de hasta 24 horas con el estuche de carga + carga rápida con varias horas de uso en solo 5 minutos.

Resistencia IP57 frente a polvo, sudor y agua.

Sensor de frecuencia cardíaca que monitoriza la actividad sin necesidad de llevar otro dispositivo.

Así son los AirPods Pro 3: un sonido que se adapta a ti

Airpods Pro 3

Uno de los aspectos más interesantes de los AAirPods Pro 3 está en el audio espacial personalizado y en la función de seguimiento de cabeza, lo que demuestra el nivel al que han evolucionado los auriculares inalámbricos. Las dos características consiguen que la experiencia sea mucho más envolvente, sobre todo al escuchar música bien producida, películas o series.

A esto se suma la ecualización adaptativa. Es decir, en lugar de obligarte a ajustar parámetros, los auriculares lo hacen por ti en tiempo real, detectan cómo encajan en tu oído y ajustan el sonido automáticamente. Y, por supuesto, están muy bien integrados dentro del ecosistema Apple, con controles táctiles y Siri a tu disposición.

¿Merecen la pena o están sobrevalorados?

Tenemos muy clara la respuesta: sí que merecen la pena, siempre y cuando vayas a aprovechar todo lo que pueden ofrecerte. Es decir, no son unos auriculares inalámbricos para escuchar música con prestaciones básicas. Los AirPods Pro 3 llevan la calidad de sonido un paso más allá, porque aíslan del ruido, mejoran la experiencia y sirven también para entrenar.

En absoluto están sobrevalorados, mucho más con el precio que tienen ahora en PcComponentes, pero tienen más sentido para un tipo de usuario que para otro. Si ya tienes un iPhone o te gusta el ecosistema de Apple, le vas a sacar mucho más partido que si no estás dentro de ese 'universo'.

Si quieres unos auriculares inalámbricos versátiles y con funciones inteligentes, los AirPods Pro 3 son la mejor inversión que puedes hacer. Date prisa, porque la oferta de PcComponentes no va a estar activa durante mucho tiempo, ¡y ya están arrasando!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.