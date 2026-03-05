Rebajas de limpieza en PcComponentes: este robot aspirador superventas derriba su precio a la mitad

Si todavía no tienes un robot aspirador en casa, es porque seguramente nunca te has parado a pensar en la cantidad de tiempo que dedicas al día a las tareas del hogar. Tiempo que perfectamente podrías invertir en ti y en tus hobbies, aunque sin renunciar a tener una casa limpia de arriba a abajo. Y el mejor punto de partida es un buen robot aspirador, que se encarga de aspirar, barrer y limpiar el suelo por ti.

Quizá no te estamos descubriendo nada nuevo, porque los robots aspiradores llevan años en el mercado, aunque han evolucionado muchísimo con nueva tecnología, sensores y prestaciones para no tener ni siquiera que vaciar el depósito de polvo. Como ocurre con el robot aspirador y friegasuelos Dreame L40 Ultra, rebajado ahora un 53% en las ofertas de limpieza y aspiración de PcComponentes. ¡La excusa perfecta!

Razones para comprar este robot aspirador Dreame

Arrastra polvo fino, arena y suciedad incrustada gracias a la potencia de 11.000 Pa.

Autonomía de hasta 195 minutos (batería de 5.200 mAh).

Base 7 en 1 con vaciado automático y mantenimiento con hasta 75 días sin tocar el depósito.

Incluye sistema de fregado con agua caliente a 65ºC para desincrustar manchas complicadas y mejorar la higiene.

El robot aspirador que aspira, friega, barre y se mantiene solo

robot aspirador y friegasuelos Dreame L40

Quien prueba el robot aspirador y friegasuelos Dreame L40 Ultra, jamás vuelve a la limpieza manual. Uno de sus puntos fuertes es la navegación, con tecnología láser LDS y sensores RGB que mapean la casa de arriba a abajo. También es capaz de reconocer distintos niveles de suciedad y ajustar la potencia en consecuencia. Por ejemplo, si detecta alfombras, aumenta la potencia de succión. Y si está fregando, eleva la mopa para no mojarlas.

Esto demuestra que viene muy bien en hogares con distintos suelos (parquet, cerámica, laminado o alfombras de pelo corto). Este robot aspirador Dreame se mueve como pez en el agua, supera obstáculos de hasta 22 mm, y su altura de solo 10,3 cm le permite colocarse en cualquier hueco.

Cómo aprovechar las rebajas de aspiración y limpieza de PcComponentes

PcComponentes activa cada lunes sus Ofertas TOP de la semana, con descuentos de hasta el 40% en los dispositivos electrónicos de primeras marcas, electrodomésticos y mucho más. En ocasiones, también lanzan campañas especiales, como la que tienen activa ahora mismo en aspiración y limpieza.

Si dedicas más tiempo del que deberías a las tareas del hogar, te apetece disfrutar de tu tiempo libre ahora que llega el buen tiempo o los aparatos que tienes en casa te piden un cambio, es momento de cambiar de hábitos. Para aprovechar las Ofertas TOP en limpieza y aspiración, solo tienes que fichar los productos rebajados en PcComponentes y añadir al carrito los que te interesen antes de que suban de precio o desaparezcan. ¡Tic tac!

Nos podemos hacer una idea del poco tiempo que va a durar este robot aspirador Dreame en stock, porque está rebajado 530€ y no todos los días encontramos tecnología tan buena y barata. Corre a por él.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.