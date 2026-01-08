Probar la skincare coreana es lo mejor que puedes hacer por tu piel este año: 4 productos para empezar hoy mismo

¿Has oído hablar de la cosmética coreana? Si te interesa el mundo beauty y te cuidas la piel, seguro que te suena el nombre. La skincare coreana (K-Beauty) se basa en rutinas que refuerzan la barrera de la piel, hidratan en profundidad y dejan un rostro jugoso y luminoso sin necesidad de maquillaje.

El problema es que no todo el mundo sabe por dónde empezar. Una rutina de skincare coreana tiene 10 pasos, aunque la puedes simplificar en los más importantes. Y por eso, Sephora ha creado (y rebajado) el pack de skincare coreana Secrets for Radiant Skin. Si quieres un cambio real en tu piel este 2026, tienes que probar los cuatro productos que incluye.

Los 4 productos que incluye este pack de Sephora

Esencia hidratante con ginseng que revitaliza y suaviza la piel. Gel-crema con ácido hialurónico para hidratar y conseguir un efecto jugoso. Tratamiento labial con péptidos que cuida y aporta volumen natural. Sérum-aceite con bakuchiol para mejorar el aspecto de la piel.

Cómo usar este pack de K-Beauty paso a paso

pack de skincare coreana Secrets for Radiant

Con este pack de skincare coreana Secrets for Radiant Skin puedes confeccionar tu propia rutina en unos pocos pasos y por solo 35€. El primero siempre es desmaquillarte la piel y utilizar tu limpiador facial favorito. A continuación, aplica la esencia hidratante de Beauty of Joseon. Es una especie de tónico que refresca y prepara la piel para los tratamientos posteriores.

El siguiente paso es el sérum-aceite de Yepoda (una de las marcas de skincare coreana más famosas). Solo necesitas unas gotitas para una piel más luminosa y para trabajar los primeros signos de la edad. Después, el gel-crema de Glow Recipe que puedes utilizar tanto por la mañana como por la noche, porque tiene una textura muy ligera.

Por último, el tratamiento labial de Ole Henriksen que protege los labios, deja un acabado jugoso y te ayuda a conseguir volumen natural. Si se te cortan los labios mucho en invierno, lo vas a agradecer.

Por qué deberías probar la cosmética coreana este 2026

En los últimos años, hemos oído hablar cada vez más de la cosmética coreana, aunque se ha ganado su fama a pulso. La K-Beauty no utiliza fórmulas agresivas ni pretende conseguir resultados inmediatos, y ese es su punto fuerte. Su filosofía se basa en el cuidado de la piel con productos respetuosos y capas ligera que trabajan a medio y largo plazo.

Así que si buscas más hidratación, menos irritación y, sobre todo, una piel sana de verdad, la skincare coreana es justo lo que necesitas. Si escuchas lo que tu piel tiene que decirte, acertarás de lleno.

Si no conocías la K-Beauty o no tenías muy claro por dónde empezar, este pack rebajado en Sephora es el mejor para dar tus primeros pasos. Incluye cuatro esenciales para tu piel y además solo cuesta 35€.

