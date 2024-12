Prepárate para la Navidad con este horno multifunción Candy: fácil de utilizar, con accesorios y casi a mitad de precio

New Mall Media

New Mall Media

Cualquier persona a la que le guste cocinar sabe que hay recetas que solo salen perfectas en el horno. Puedes hacerlas en el microondas o en la air fryer para ahorrar tiempo, y es posible conseguir resultados decentes, pero no quedan tan ricas, deliciosas ni crujientes. Por eso, si no acostumbras a usarlo o el tuyo ya no funciona bien, estos días previos a la Navidad son el mejor momento para hacerte con un horno, que es un protagonista indiscutible de la cocina navideña.

La principal ventaja es que puedes hacer cualquier asado de carne o pescado, como el clásico pavo relleno o un salmón al horno. También es ideal para recetas vegetarianas o verduras que sirvan de guarnición para tus platos principales, y por supuesto para los famosos postres: galletas de jenjibre, tartas, bizcochos... Las posibilidades son infinitas, así que elige un horno multifunción y de bajo consumo para ahorrar tiempo y energía estas fiestas.

Nuestra recomendación es el horno multifunción Candy Pop Evo FCP502X/E, que está rebajado un 44% en Amazon por tiempo limitado y puede ser tuyo por solo 135€. Un indispensable al que le vas a sacar muchísimo partido esta Navidad (y en cualquier momento del año) a un precio de risa. ¡Aprovecha!

Horno multifunción Candy Pop Evo

El horno multifunción Candy Pop Evo FCP502X/E es un electrodoméstico sencillo, fácil de utilizar e ideal para encastrar en tu encimera. Además, ahorrarás muchísimo espacio y disfrutarás de la comodidad de tener este electrodoméstico siempre contigo.

Es muy sencillo y encaja en cualquier cocina. Tiene una puerta de cristal, mango y tirador de acero inoxidable que le dan un aspecto muy elegante y una capacidad interior de 65 litros para preparar varias recetas al mismo tiempo.

Es un horno multifunción, lo que significa que tiene características a las que le vas a sacar mucho partido: iluminación, convección natural, grill, estático y ventilador y, grill y ventilador. Por supuesto, todas las configuraciones se pueden regular desde los tres controles superiores.

También incorpora dos accesorios, como dos rejillas antivuelco y una bandeja para hornear. Un indispensable para tu cocina con muchísimos puntos a favor que ahora puede formar parte de tu cocina por solo 135€.