Las mejores copas de vino para disfrutarlo en casa

Tomar vino es, para muchos, más que simplemente beber. Desde la vendimia hasta su embotellado para después degustarlo, olerlo, observar su color o notar cada matiz en su sabor, es un arte, que cuenta con profesionales dedicados a ello y en nuestro país supone un mundo muy rico y fructífero.

Pero para disfrutar del vino tampoco hace falta ser un experto, por ello basta con tener en casa las botellas y tipos que más te gusten y abrirlos cuando más te apetezca.

Ya sea en solitario o acompañado, tomar el vino en el recipiente más adecuado puede marcar la diferencia, ya que según la forma de la copa, se pueden percibir unos detalles u otros en función del tipo de vino que quieras probar.

A continuación puedes encontrar algunas de las mejores copas de vino según su uso para beberlo de forma que le saques todo el partido y disfrutes de él al máximo.

Copas de vino versátiles

Este pack de seis copas ofrecen un diseño que es apto para prácticamente todos los tipos de vinos que no sean muy exóticos o especiales. Son resistentes y ofrecen un tacto suave, perfectas para cualquier ocasión.

Copas de vino tinto

En este caso las copas que te recomendamos tienen un cuerpo más grande, amplio y redondeado, que permite hacer girar el vino dentro de ella para que puedan extenderse los aromas y diferentes notas de las que esté compuesto. Todo ello con una abertura o corte en boca más cerrado, cuya función es retener esos aromas surgidos dentro de la copa para que al acercarlos a la nariz y la boca los podamos percibir con más potencia.

Copas de base plana

Este tipo de copas más sofisticadas también podrían valer para servir tanto vino tinto como blanco, que no tengan mucha crianza y que no necesiten explotar tantos aromas o sensaciones en nariz. El vidrio es fino y delicado pero con un cuello fuerte que permite no tocar el cuerpo de la copa para no calentar su interior.

Copas de vino blanco

Aunque también hay muchas variedades de vino blanco, en general es menos intenso que el tinto. Por ello el cuerpo de la copa en la cual se debe servir, es más pequeño y menos amplio, para poder retener todos sus atributos concentrados y que se desplieguen al llevarlo a la boca. Este pack también incluye seis copas de buena calidad.

Copa de vino espumoso

Por último te dejamos un juego de copas ideal para los vinos espumosos. A diferencia de los anteriores nombrados, estos cuentan con burbujas que le dan otro toque al vino, y con una copa más alargada y cilíndrica conseguiremos que esta espuma no se disipe y mantenga toda su fuerza, así como el sabor característico del espumoso que quieras tomar.

