La mesa de centro elevable más vendida de Amazon, decorativa y con almacenaje oculto

Si pensamos en cómo organizar nuestro hogar probablemente imagines en un equilibrio entre la practicidad y la decoración. Dependiendo de la zona de la casa de la que se trate, elegirás unos elementos u otros, siendo los muebles y electrodomésticos lo más importante ya que se suelen comprar pensando en que duren bastante tiempo.

La sala de estar o el salón es una de las estancias principales de un hogar, por lo que en él muchas veces se plasman los gustos decorativos que tengamos mientras buscamos que nos sean prácticos y cómdos en el día a día. Elegir un buen sofá, una buena televisión, mesas, lámparas… Cada elemento crea un todo que debe ser armonioso y darnos buena sensación para que cada momento que pasemos en la habitación sea agradable y acogedor.

Las mesas de centro, mesitas de café o mesas auxiliares son un mueble muy socorrido que se suele colocar cerca del sofá para poder poner en él pequeños objetos, ya sean decorativos o no, o que incluso nos den la oportunidad de poder comer algo rápido desde el sillón.

En el artículo de hoy te traemos una versión de este mueble que aúna la comodidad, la practicidad y la estética. Se trata de la mesita elevable más vendida de Amazon. Este producto ofrece una gran ventaja principal frente a otros tipos de mesas de este estilo, y es que nos proporciona un expacio de almacenaje oculto bajo su tablero principal.

Esto se complementa con la posibilidad de elevar la superficie de la mesa, mediante un sistema corredizo que coloca el tablero en una posición más alta, sobre la que podrás colocar tu ordenador portátil, leer o comer cómodamente, a una altura que se ajusta más a la zona de tu pecho, ya que este tipo de mesas suele llegar por las rodillas una vez nos sentamos.

Volviendo a su espacio de almacenamiento, dispondrás de una cavidad del ancho y largo de la mesa, en la que cabrán perfectamente revistas, servilletas, manteles o pequeños objetos que puedes necesitar tener a mano como bolígrafos, unos auriculares, pilas, cables…Además, todo ello quedará oculto con la mesa sin elevar, por lo que obtienes un espacio de almacenaje que no se ve, no molesta y no rompe con la estética de la estancia.

En concreto el modelo del que te hablamos tiene unas medidas de 102 x 50 x 43 centímetros, por lo que resulta ser un tamaño adaptable y cómodo para el uso que está diseñado. Está fabricada con un aglomerado de alta densidad y melamina de larga durabilidad, además es un producto certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal).

Su superficie es de un material poco poroso y resistente, fácil de limpiar simplemente con un paño suave humedecido o con un poco de producto apto para madera. Como extra, la mesa dispone de una revistero en la parte inferior con el que se suma un espacio más en el que colocar los que necesites y tener todo organizado y en orden.

Esta mesita elevable con espacio de almacenaje oculto está disponible en cinco diseños que mezclan tonos de madera blanca, gris, color roble o negra, para que puedas escoger el modelo que más se ajuste a tus necesidades.

Cabe añadir que este producto acumula casi 2.500 opiniones de clientes y ha sido valorada con 4,4 estrellas de cinco, destacando su estabilidad, buen sistema de montaje, gran calidad precio o valorando que se trata de una compra que merece la pena.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 1/03/2021.

