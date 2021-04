Cremas y maquillajes con protección solar para tu día a día

Sea invierno, verano, primavera u otoño, el sol siempre sale y, aunque sus rayos son más potentes en diferentes épocas del año, al estar presente todos los días puede provocar algo de daño en nuestra piel, en mayor o menor medida.

Ahora que nos encontramos en plena primavera, puede que nos animemos a salir más a la calle o hacer planes al aire libre como hacer un picnic o dar un paseo por la playa.

En esas actividades o, incluso, simplemente para salir a hacer la compra, debemos proteger nuestra piel del sol y de los rayos UVB y UVA. En concreto el rostro es una de las zonas más expuestas y sensibles a las radiaciones solares.

Aunque por las medidas frente al coronavirus ahora llevemos mascarilla, hay zonas de la cara a las que le siguen dando el sol y, si en algún momento podemos estar sin ella, lo ideal es poner protección solar en todo el rostro.

¿Cuántas veces has vuelto de un día fuera de casa y has descubierto que te has quemado la nariz, la frente o las mejillas? Si quieres que esto no ocurra y sobre todo, que tengas la piel siempre protegiday con buen aspecto, aquí te dejamos algunas cremas y maquillajes con protección solar que podrás usar en cualquier ocasión que vayas a salir a la calle.

Fotoprotector ISDIN compacto SPF 50+

Un maquillaje de uso diario que unifica el tono de la piel y deja un acabado mate natural. Además es de larga duración y no provoca irritaciones. Con este producto estarás protegida del sol con su SPF 50+ sin renunciar a un bonito tono.

Bb Cream Garnier Skin Active SPF 50

Las Bb Cream son un cosmético que se ha convertido en el favorito de muchas por unir las bondades de una crema hidratante con un toque ligero de color, que da buen aspecto mientras cuida tu cutis. Si eso se le añade su protección contra rayos UVA UVB se convertirá en casi un imprescindible en tu neceser.

Fotoprotector ISDIN Fusion Water color SPF 50

¿Buscas una cobertura media con acabado natural y textura ligera? Este producto de ISDIN es el tuyo. Lleva color, es para todo tipo de pieles, fresca, libre de aceites, se absorbe rápido y te protege de los agentes dañinos del sol, no se puede pedir más.

Maquillaje Maybelline SPF 50 y antipolución

La Dream Urban Cover es una base de maquillaje a prueba del día a día en la ciudad. Cubre imperfecciones en profundidad sin dar efecto de máscara y te protege tanto del sol como de la contaminación, dos características que ayudan a hacer más lento el envejecimiento de la piel y que esta se mantenga sana y con un buen aspecto.

Nivea Q10 Triple defensa SPF 30

Si prefieres algo que no añada color a tu piel pero que la cuide en diferentes ámbitos te recomendamos esta de Nivea. Es antiarrugas para una piel más firme, hidrata profundamente durante 24 horas y protege la piel del sol, lo que previene de posibles manchas; tres características infalibles para una piel joven y bien tratada.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 12/04/2021.

También te puede interesar...