Conjuntos de mesas y sillas de jardín al mejor precio en Amazon

En artículos anteriores te recomendamos ideas y productos para decorar tu terraza, puedes acceder a él pinchando en este enlace. Hoy, continuando con un tema parecido, te proponemos ampliar la decoración con conjuntos de mesas y sillas de jardín, que bien te pueden servir para un patio o porche o para una terraza. Hemos recopilado muebles de jardín como mesas redondas, sillas con o sin reposabrazos, mesas plegables, o conjuntos de varias piezas.

Para todo tipo de decoraciones y para disfrutar sea solo o en compañía del sol de los días que cada vez son más calurosos o de las noches a la luz de la luna. Además, hemos seleccionado los conjuntos de mesas y sillas de jardín al mejor precio en relación con la calidad que ofrecen, y puedes echar un vistazo por otros productos de Amazon aunque no estén en nuestra lista, hay mucho donde elegir.

Conjunto de mesa y sillones

Un conjunto de muebles de jardín perfecto para zonas amplias. Incluye una mesa baja rectangular de centro con superficie acristalada, dos sillones individuales con reposabrazos y un sofá doble también con reposabrazos, todos los elementos están hechos de materiales de acero y fibra sintética trenzada. Sus características hacen que este conjunto sea de fácil mantenimiento, además, se incluye kit de montaje e instrucciones para mayor facilidad del usuario.

Conjunto mesa y sillas de madera

Si tienes una pequeña terraza o un rinconcito del jardín en el que quieres colocar muebles para crear un ambiente íntimo este conjunto es ideal para ti. Se compone de dos sillas de tablas de madera plegables que ocupan poco espacio, y de una mesa del mismo material, cuadrada y también plegable por bisagras. La madera de estos muebles es de acabado natural barnizada y proviene de la acacia, por lo que son resistentes y robustos, el conjunto es válido tanto para interior como para exterior y se puede guardar rápidamente y colocarlo sin que ocupe demasiado espacio.

Mesa redonda desmontable

Si hablamos de la imagen de una mesa de jardín común, barata y que sirve para cualquier momento, puede que te venga a la cabeza la imagen de esta mesa redonda. Es de color verde oscura, lleva cuatro patas para montarla y está hecha de plástico resistente a los rayos UV. El tamaño es ideal para unas cuatro o cinco personas. Es estable y práctica para cualquier tipo de jardín o terraza.

Silla con reposabrazos

Para completar el conjunto con la mesa anterior que te hemos presentado, estas sillas son el complemento perfecto. También son color verde oscuro y de plástico. Su estructura es totalmente monobloque, no tiene ninguna pieza desmontable y son estables. Cuentan con respaldo con rejillas transpirables y, unido a esta parte, los reposabrazos tienen una forma ergonómica para proporcionar la mayor comodidad al usuario. Además, este tipo de sillas son apilables en torres prácticas para cuando no las uses.

Mesa plegable rectangular

Si en casa sueles tener reuniones familiares o con amigos y sois un grupo numeroso de personas, una buena mesa amplia plegable puede ser tu aliada. Esta es rectangular, de plástico y metal y de color blanco, con unas medidas de 15 de ancho por 180 de largo y 74 de alto. La ventaja de este modelo en concreto es su forma de plegarla y desplegarla, que resulta muy fácil y adopta una forma de gran maletín que puedes transportar y almacenar sin que ocupe mucho espacio. Además, soporta hasta 12,50 kg de peso por lo que podrás colocar muchos elementos sobre ella.

Pack de 6 sillas apilables

Para aportar algo de elegancia a tu jardín o terraza, estas sillas están hechas de plástico con un diseño original que se inspira en las plantas y hojas de la naturaleza. No requieren ningún tipo de montaje y son fácilmente apilables, lo que permite un almacenamiento fácil. Puedes usarlas tanto para interior como para exterior ya que son fáciles de limpiar y resistentes a los rayos UV. El pack de 6 sillas de diseño está disponible por solo 100,76€.