Los felpudos más originales y divertidos para la puerta de casa

La primera impresión que alguien se encuentra cuando va a tu casa es el portal o la puerta y todo lo que haya en ese espacio y su estado. En la mayoría nos encontramos un felpudo que nos da la bienvenida. Además de proporcionar un buen aspecto, también son de gran utilidad para limpiar los pies antes de entrar al hogar, ya sea porque venimos mojados de la lluvia o simplemente para deshacernos del polvo y la suciedad que pueda haber en la calle. A la hora es escoger un felpudo encontrarás muchos tipos: lisos, rugosos, cuadrados, redondos, de colores... En este artículo, te presentamos los felpudos más originales para la puerta de casa que hemos recopilado en Amazon.

Felpudo ‘hola-adiós’

El mensaje de este felpudo es doble y simple: se puede leer hola desde una colocación y adiós en la otra. Está hecho de fibra de coco y la base es antideslizante para que no se mueva de su sitio.

Felpudo ‘you are here’

Otro felpudo de fibra de coco natural y con base de PVC antideslizante. ‘Tú estás aquí’ es la traducción del texto que se lee, acompañado de un icono de ubicación que ya asociamos a los mapas digitales. Conviene protegerlo de la luz del sol para que no se pierda el color de los detalles, por lo que es perfecto para bloques de pisos.

Felpudo con formas

En esta ocasión te presentamos una marca de felpudos que dispone de diferentes diseños divertidos que recrean formas como la de media margarita, un arco iris, un aguacate, una rebanada de sandía… Su forma está hecha de manera que encaje sin problema con la mayoría de las puertas que puede tener una casa. Son resistentes, antideslizantes y hechos con fibra natural.

Felpudo ‘Star Wars’

Una de temática para los más ‘frikis’ con diseños que enamorarán a cualquier fan de la saga. Puedes elegir entre cuatro diferentes de entre los cuales se pueden leer mensajes como ‘bienvenidos al lado oscuro’ o ‘entra o no entres pero no lo intentes’, acompañados de dibujos y siluetas sencillas de los personajes de las películas. Para proteger las grafías se recomienda no exponerlos a sol o a la lluvia directamente.

Felpudo de sopa de letras

Este original modelo de felpudo recrea el aspecto de una sopa de letras en la que se han rodeado las palabras ‘welcome’ y ‘home’ dando una bienvenida original a la par que agradable. Las fibras de las que se compone también son de coco natural y su base reduce resbalones y deslizamientos indeseados. Puedes encontrar otros modelos disponibles del mismo fabricante.

Felpudo ‘WiFi’

En una sociedad en la que el WiFi es como una especie de oxígeno digital, no podía faltar un diseño de felpudo que hiciera alusión a este tema. En este caso el mensaje es el siguiente: ‘El hogar está donde el WiFi se conecta automáticamente’. Para mantener intacto el color evita que le den los rayos de sol o le caiga mucha agua.

Felpudo ‘home’ de colores

Si buscas algo con un mensaje más simple pero que se centre en el color y la alegría, este felpudo es para ti. Solo se lee la palabra ‘hogar’ en inglés pero con cada una de sus letras adornadas por flores de colores sobre un fondo verde. Un modelo primaveral y muy romántico.

Felpudo ‘el mundo a tus pies’

Este modelo representa un mapamundi bajo el que se puede leer la frase ‘el mundo a tus pies’ jugando con la posición que adopta una persona al pasar por encima de la alfombra. Puedes ser un gran detalle para los más viajeros o simplemente un mensaje original que transmitir a tus invitados y a ti mismo.

Felpudo de ‘El rey León’

En el mundo de los felpudos también hay lugar para los amantes de Disney. Uno de los modelos basados en este universo es este que te presentamos en el que aparecen las siluetas de Simba, Timón, Pumba y Zazú sobre una puesta de sol, escena típica de la película. A esto se le añade la frase ‘dominar la jungla” que hace referencia a esta historia y puede ser una metáfora para tu propia casa.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 1/05/2020.