Disney Plus: Los mejores productos de personajes y películas de Disney

La llegada de Disney Plus ha revolucionado nuestros hogares. Tanto pequeños como mayores están aprovechando estos días de cuarentena para hacer una maratón de esas películas que han marcado su infancia o la de sus hijos. Este servicio nos ofrece películas y series en las que aparecen nuestros personajes favoritos y grandes clásicos del cine.

Disney Plus es un acierto total para aquellos fanáticos de las películas de animación y ciencia ficción. Podemos encontrar todas las películas de Disney y sagas conocidas por todo el mundo, como Star Wars o Marvel, además de nuevos lanzamientos que han conquistado el corazón de muchos, como es el caso de The Mandalorian o la serie de High School Musical.

A continuación te presentamos los mejores productos de tus personajes favoritos de Disney Plus. Podrás sorprender a tus hijos o amigos con camisetas y figuras de Los Vengadores, El rey león, Frozen… y mucho más.

Figura: The Mandalorian

Consigue la figura de uno de los personajes más novedosos: The Mandalorian. Este pistolero solitario, que recorre la famosa galaxia del universo de Star Wars, ha despertado el interés de muchos espectadores. Si has comenzado a ver esta serie y te has convertido en un verdadero fan, no te puedes perder esta figura con todos los accesorios que caracterizan al personaje. La figura de el mandaloriano está blindada por la armadura de beskar y sus cuatro extremidades están perfectamente articuladas.

The Mandalorian

Camiseta de Marvel

Esta camiseta de Marvel es el producto ideal para los más aficionados a la saga. Si te has emocionado con las películas de Los Vengadores y sus personajes, esta camiseta es perfecta para ti. Está fabricada en algodón y puedes elegir entre dos colores, negro o gris. Hazte con ella y demuestra que eres un auténtico fan.

Camiseta Marvel

Pegatinas para la pared de El rey león

Este es el regalo perfecto para los más pequeños de la casa. Podrás decorar sus habitaciones con las figuras de Simba, Timón y Pumba. Tus hijos se sentirán parte de las aventuras de estos tres personajes de El rey león mientras juegan en la habitación. Estas pegatinas son muy fáciles de colocar y quitar, sólo necesitas una superficie lisa y limpia. Además, no dejan restos ni residuos.

Pegatinas para la pared

Juguete: Woody y Perdigón de Toy Story

Si a tus hijos les encantan la saga de películas de Toy Story, no te puedes perder de este pack de juguetes que incluye a Woody y Perdigón. Los pequeños podrán desarrollar su imaginación creando sus propias historias con estos personajes, recrearán las películas de Toy Story y vivirán mil aventuras. Es el regalo perfecto para entretener a los niños durante esta cuarentena.

Juguete Toy Story

Vestido de Princesa Elsa

Con el vestido de princesa Elsa, tus hijos podrán disfrazarse y divertirse como si realmente formaran parte de la película Frozen. Disfruta viéndolos reír y cantar las canciones más famosas de la película. Este pack incluye el vestido de la princesa Elsa, unos guantes, una corona, pendientes y una trenza para que los pequeños se identifiquen al máximo con la protagonista. Podrás guardar este disfraz para ocasiones especiales como cumpleaños o fiestas de disfraces.

Vestido princesa Elsa

Pijama para hombre de Homer Simpson

Los Simpson también forman parte del amplio catálogo que ofrece Disney Plus. Esta serie nos lleva acompañando décadas y es una de las más reconocidas a nivel mundial. Sus personajes característicos han conquistado a millones de personas por todo el mundo. Si te encanta Homer Simpson, no te puedes perder este pijama. Fabricado en algodón, es un cómodo complemento para las noches de cine en casa.

Pijama Homer Simpson

Peluche de Dory

Dory es uno de los personajes más tiernos y divertidos que podemos encontrar en el mundo Disney. Junto a su fiel y querido amigo Nemo, este pececillo azul con pérdidas de memoria ha conquistado tanto a adultos como a niños. Hazte con este peluche ultrasuave y sorprende a tus seres más queridos. Dory será la compañera de habitación perfecta para todos aquellos fanáticos de sus aventuras.

Peluche Dory