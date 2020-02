Descubre las mejores ofertas de la semana en Amazon

Un lunes más, Amazon comienza la semana con una gran variedad de productos ofertados. En la lista que te mostramos a continuación podrás encontrar las mejores ofertas de productos electrónicos, de cuidado personal, para animales, etc. Si tienes pensado regalar algo a alguien o darte un capricho, echa un vistazo a estos 13 productos y descubre si el producto que necesitas tiene el descuento perfecto.

1. Control remoto inteligente para el hogar

Con este producto podrás controlar todos los dispositivos del hogar directamente a través de tu teléfono móvil, que se convertirá en un sustituto del clásico mando a distancia. También ofrece control por voz y es compatible con los asistentes Alexa y Google Assitant. Lo puedes utilizar con cualquier dispositivo controlado por infrarrojos. Ya puedes encender la tele o el aire acondicionado cuando quieras y desde donde quieras.

Control remoto

2. Binoculares profesionales

No te pierdas ningún detalle de lo que te rodea con estos binoculares profesionales. Llevan incorporada una película verde de banda ancha que garantiza una visión clara. Son antideslizantes por su embalaje externo de goma blanda y tienen una función impermeable. También vienen equipados con un soporte que te falicitará el uso con un trípode normal y con un adaptador de smartphone para una fácil visualización de paisajes lejanos.

Binoculares

3. Powerextra Batería Canon LP-E6 y LP-E6N

Es imprescindible no quedarse sin batería cuando vamos a hacer fotos a algún sitio importante. Si lo que quieres es ahorrarte el estrés a la hora de ver que se acaba la batería y no puedes terminar con el trabajo que te has propuesto, hazte con estas dos baterías de larga duración para cámara Canon. Se pueden cargar mediante un adaptador USB, banco de alimentación, ordenador portátil, cargador de coche y otros.

Baterías

4. Esponja limpiadora

Este dispositivo se ha convertido en uno de los favoritos para aquellos que deciden cuidar su rutina de limpieza facial. Tiene cerdas de silicona para brindar una sensación agradable con cada contacto y eliminar toda la suciedad e impurezas de la piel. Cuenta con cinco niveles de frecuencia, desde la más fuerte hasta la más baja. Acaba con el maquillaje, la suciedad, el aceite, las espinillas y los puntos blancos con esta esponja limpiadora.

Esponja limpiadora

5. Aceite de ricino

El aceite de ricino es uno de los productos que se ha utilizado durante milenios para la piel, el cabello y las uñas. Disfruta de sus múltiples propiedades y consigue los mejores resultados: acelera el crecimiento de pestañas y cejas, hidrata y regenera la piel y el pelo, restaura la vitalidad y la fuerza de las uñas, e hidrata tu barba. Incluye un kit para máscara y un embudo de 8ml. Te recomendamos aplicarlo todas las noches antes de dormir para conseguir mejores resultados.

Aceite de ricino

6. Mini proyector

Disfruta de las películas y las series que más te gustan con este proyector que puedes utilizar en cualquier parte de tu casa. Te brindará una experiencia de cine sin necesidad de moverte del sofá. Está equipado con un brillo de imagen superior, garantiza una experiencia de pantalla en grande y una excelente calidad de sonido. Conéctalo a cualquier dispositivo con el cable HDMI y disfruta del momento.

Mini proyector

7. Inhalador eléctrico silencioso

Este dispositivo garantiza una nebulización de alta eficiencia. Resulta muy fácil de inhalar para niños y adultos. Dado que es muy silencioso, el niño lo podrá utilizar incluso cuando duerme. Es ideal para tratar el asma, la bronquitis, el enfisema y otras enfermedades pulmonares. Puedes utilizarlo en cualquier lugar y en todo momento gracias a su alimentación dual, que permite el funcionamiento del aparato con pilas AA o directamente con un cable USB.

Inhalador

8. Riñonera unisex

Es el complemento perfecto para llevar todo lo que necesitas cuando haces deporte. Tiene tres bolsillos con cremallera perfectos para aquellas personas que quieren tener las manos libres. Puedes meter la documentación, el teléfono, las llaves y otro objetos pequeños. Tiene un orificio para auriculares y un diseño de seguridad con luz reflectante para tus salidas más tardías.

Riñonera

9. Rotuladores para pizarra blanca

Aprovéchate del descuento y hazte con este conjunto de 52 rotuladores de cuatro colores (verde, negro, azul y rojo) para pizarra blanca. Son ideales para las pizarras de una oficina o una clase. Gracias a su variedad de colores podrás resaltar los títulos y los temas, aportando un enfoque más dinámico a la reunión.

Rotuladores

10. Sudadera con capucha para perro

Si quieres que tu perro sea el más estiloso del parque no te pierdas esta sudadera para perros con diferentes colores para elegir. Aporta una sensación cálida y suave gracias a que está hecha de algodón. Solo tienes que medir el cuello, el pecho y la espalda de tu mascota y escoger la medida correcta.

Sudadera para perro

11. Empapadores para animales

Los empapadores para animales son un elemento imprescindible para aquellos que tienen un cachorro en casa que aún sufre pérdidas. Este producto cuenta con una avanzada tecnología de polímero antibacteriano para garantizar una rápida absorción de líquidos. Pueden absorber hasta cuatro tazas de líquido y bloquean la humedad. Dado que los empapadores han sido tratados con feromonas naturales, tu cachorro se acercará instintivamente.

Empapador

12. Juego de destornilladores

Consigue este kit de herramientas que incluye 56 destornilladores de precisión, un mango destornillador, una barra de extensión, una caja de plástico ABS y una extensión de eje flexible. Incluye instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de cada accesorio. Con este producto ahorrarás tiempo y esfuerzo y conseguirás una reparación e instalación más eficiente.

Juego de destornilladores

13. Protector de asiento para coche

Este producto es ideal para colocarlo en los asientos del coche. Cuenta con un bolsillo transparente para meter el iPad y mantener a los pequeños entretenidos durante el viaje. Además, tiene dos bolsillos laterales y una cremallera de disección para un almacenamiento adicional en su coche. Es muy práctico y ocupa muy poco espacio.

Protector de asiento