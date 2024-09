La peculiar iglesia de un pueblo de Valladolid que esconde una macabra sorpresa

España es conocida por su rica herencia religiosa y arquitectónica, y esto se refleja en el gran número de iglesias distribuidas por todo el país. En cualquier caso, el número exacto de templos no es fácil de determinar con precisión debido a la cantidad de capillas, ermitas o catedrales que existen, muchas de los cuales datan de siglos atrás.

Sin embargo, de entre todas estas iglesias podría decirse que existe una que llama la atención: la Iglesia de Santa María de Wamba (Valladolid), debido a que en su interior alberga un osario en el que se conservan los restos de más de 2.000 personas, en su mayoría monjes del antiguo monasterio que existía junto al edificio religioso.

Parte de los esqueletos que allí se encuentran fueron depositados entre los siglos XIII y XVIII. Además, en una de sus paredes se puede leer el siguiente epitafio: "Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás".

En primer lugar, ubicamos esta iglesia en el mapa: la Iglesia de Santa María es un templo católico ubicado en la localidad de Wamba, en la provincia de Valladolid. Además, se trata de un pueblo que ya es en sí bastante curioso, sobre todo debido a que es el único lugar de España cuyo nombre empieza por "doble v".

En cuanto al origen del nombre, este viene dado por el rey visigodo Wamba, que fue elegido monarca en esa localidad en el año 672. En aquella época, este lugar se llamaba Gérticos y el soberano Recesvinto tenía allí una villa de descanso.

En lo que respecta a la historia de la Iglesia de Santa María, cabe destacar que se trata de una de las pocas iglesias de España de estilo mozárabe. Su fecha de construcción puede datarse entre los siglos X y XII.

Concretamente, nos encontramos con que gran parte de la estructura actual de la iglesia data del siglo X y muestra características del estilo mozárabe, que son visibles en las arquerías de herradura, así como en otros detalles decorativos.

Pero uno de los elementos más curiosos de la iglesia es el osario que se encuentra en su interior, en el que se conservan los restos de unas 2.000 personas, que en su mayoría fueron monjes del antiguo monasterio que existía junto a la iglesia.

Este osario es uno de los más conocidos de España y añade un aspecto singular y misterioso al templo. Concretamente lo que encontrarás allí son las calaveras de los monjes, que fueron principalmente depositadas a lo largo de los siglos XIII y XVIII. Además, en una de sus paredes se puede leer el siguiente epitafio: "Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás."

La Iglesia de Santa María de Wamba es un Monumento Histórico Artístico desde 1931, lo que subraya su valor patrimonial. Es un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa en España que muestra la evolución desde la época visigoda hasta la integración de elementos mozárabes.

Además, cabe destacar que, si bien es cierto que el pueblo de Wamba es pequeño y tranquilo, esta iglesia es un punto de interés para los turistas, especialmente para aquellos interesados en la historia medieval y la arquitectura religiosa. Es el osario, en particular, el que atrae a muchos visitantes curiosos por su rareza.