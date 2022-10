Carlos Mazón: "Si algo ha demostrado Alicante es que cada euro invertido no es gasto, es inversión"

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha criticado este lunes en la inauguración del II Foro Económico de El Español de Alicante, los "impedimentos" que, según dijo, se están poniendo a la provincia de Alicante para desarrollar todo su potencial económico, en particular por la escasa inversión en los Presupuestos Generales del Estado.

"Están taponando nuestro crecimiento. Y los empresarios ya han anunciado estudios para contrarrestar ese discurso y protestas en la calle. Yo voy a estar con ellos no como presidente de la Diputación, sino como un alicantino más", ha dicho.

Mazón ha dado la bienvenida a los asistentes al foro y ha asegurado que, "cuando se viene a Alicante, no solo se viene a la provincia con mayor número de banderas azules de España o que representa el 70% del turismo de la Comunidad Valenciana, sino también la provincia de España con más residentes internacionales. De los 1,9 millones de habitantes, 300.000 son internacionales. Pero también son alicantinos ya".

Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante

"Antes de la infame invasión de Rusia a Ucrania, ya era la que más residentes ucranianos y rusos tenía, y ahora es la que más ucranianos ha recibido. Todos viven aquí en paz. Debe de ser de los pocos sitios donde viven en armonía. Y si no que se lo pregunten al alcalde de Torrevieja, que tiene 12.000 residentes ucranianos", ha dicho.

Mazón también ha recordado que Alicante es la provincia "con más estrella Michelín, con la línea de AVE más rentable y concurrida de todas las existentes en España, a pesar de que ahora nos quieran llevar a Atocha y hacernos perder 40 minutos. Somos una provincia clave, que lucha ya con la cuarta, que es la provincia de Sevilla, en población y aportaciones al PIB".

Por eso ha considerado que "afrontar esta jornada desde el punto de vista de los retos económicos no solo es un acierto, sino es una necesidad". "La inversión pública no solo no existe, sino que está colmando la panciencia de la provincia. Hoy no se puede ni se debe evitar este tema. Somos una provincia con la que no se juega y se está jugando demasiado".

"No son gastos, son inversiones"

Para el presidente de la Diputación de Alicante, "entiendo que alguien tiene que ocupar el puesto 1 y otro el 52 en inversiones, pero hemos demostrado que cuando se presupuesta un euro en la provincia de Alicante no es un gasto, es una inversión".

"Cuando se invierte en el AVE luego es la línea más rentable de España. Cuando se invierte en la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche para llegar a 20 millones de pasajeros resulta que en unos pocos años ya estamos en 16", ha considerado.

Mazón también ha considerado "una irresponsabilidad" la crisis diplomática con Argelia, "dada la relación histórica con Alicante". "Estamos más cerca de Argel que de Madrid, tenemos importantes relaciones docentes y académicas, importaciones y exportaciones y una parte importante del mercado inmobiliario que están bloqueados por esta situación. Y urge una reacción".

Finalmente, ha apostado por abundan en la tesis de rebajar la presión fiscal a empresas y ciudadanos, y ha recordado que la Diputación de Alicante ha suprimido recientemente el recargo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)", lo que hace que sea "el segundo territorio de España con más de un millón de habitantes que lo ha eliminado, solo por detrás de Madrid".

"Esta es la manera de seguir ayudando a los que nos ayudan a crear empleo", ha considerado. "Porque la sociedad solo busca quitarse el tapón para seguir creciendo. Aunque como dice el bolero: si nos dejan".

