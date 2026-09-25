Muere el expresidente del CGPJ y exmagistrado del Tribunal Constitucional Javier Delgado a los 93 años

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Las claves Generado con IA Javier Delgado, expresidente del CGPJ y exmagistrado del Tribunal Constitucional, ha fallecido a los 93 años en Madrid. Delgado dirigió el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo entre 1996 y 2001. Tuvo una destacada carrera judicial, ocupando cargos en el Supremo, el Constitucional y la Junta Electoral Central. Estaba considerado uno de los principales expertos en urbanismo y recibió la gran cruz de las Órdenes de San Raimundo de Peñafort y del Mérito Militar.

El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Delgado, que también fue magistrado del Tribunal Constitucional, ha fallecido este viernes a los 93 años en Madrid.

Lo ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, que dirigió entre 1996 y 2001, a través de una nota, en la que el Supremo y el CGPJ expresan sus condolencias a la familia y allegados.

Delgado nació en Barbastro (Huesca) el 21 de octubre de 1932 y se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En 1959 obtuvo el número uno en las oposiciones al Cuerpo de secretarios de la Administración de Justicia y posteriormente ingresó en la carrera judicial.

Su primer destino fue el Juzgado de Viella (Lleida), para servir más tarde en Juzgados de Estepona (Málaga) y de las localidades navarras de Aoiz, Tudela y Tafalla.

En 1974 aprobó las oposiciones a magistrado especialista en el orden contencioso-administrativo, logrando también el número uno de su promoción. Fue destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, donde permaneció hasta 1984, cuando fue designado vocal del CGPJ para cubrir los dos últimos años del primer mandato de esta institución (1984-1985) en sustitución de José Leyva.

Fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en 1986, fue vicepresidente de la Junta Electoral Central entre 1991 y 1994 y, en abril de 1995, se convirtió en magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del CGPJ.

Estuvo poco más de un año en el Constitucional, ya que en julio de 1996 fue elegido presidente del CGPJ y el Supremo, cargos que desempeñó hasta noviembre de 2001. A los pocos días de su cese fue nombrado otra vez, esta vez a propuesta del Congreso de los Diputados, magistrado del Constitucional, donde ejerció hasta julio de 2012.

Delgado es considerado uno de los máximos expertos jurídicos en urbanismo, publicó numerosas publicaciones doctrinales, entre ellas la monografía 'El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico', y estaba en posesión de la gran cruz de las Órdenes de San Raimundo de Peñafort y del Mérito Militar, ha explicado el CGPJ.

También fue profesor ayudante de Derecho Civil en la Universidad Complutense y de Derecho Administrativo en el Colegio Universitario de Burgos y en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Burgos.