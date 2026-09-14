España mantiene en prisión a 'Fergie' Chambers, hijo de la 10ª fortuna de EEUU, acusado de financiar Hamás y a cuya extradición se opone Garzón

Diversos líderes de la izquierda radical española han mostrado su apoyo a Chambers Jr. y rechazan su extradición a Estados Unidos.

Chambers Jr., conocido como 'Fergie', es activista propalestino, convertido al islam y defendido por el despacho de Baltasar Garzón, que sostiene que su labor fue filantrópica y humanitaria.

La Audiencia Nacional justifica su encarcelamiento por el alto riesgo de fuga, dada la enorme capacidad económica de Chambers Jr. y la gravedad de los delitos por los que le reclama EEUU.

James Cox Chambers Jr., hijo de la décima fortuna de EEUU, permanece en prisión provisional en España, acusado de financiar a Hamás con 7,5 millones de dólares y de blanqueo de capitales.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado el ingreso en prisión provisional de James Cox Chambers Jr., el multimillonario estadounidense detenido el pasado julio en la isla de Ibiza.

Chambers Jr., apodado Fergie y nacido en 1985, está acusado en su país de haber financiado con 7,5 millones de dólares al grupo terrorista Hamás y de blanqueo de capitales.

Fergie —abiertamente propalestino, convertido al Islam y de izquierda radical— es el descendiente de la familia Chambers, dueña de Cox Enterprises, uno de los emporios mediáticos y de energías renovables más importantes de Norteamérica.

También es bisnieto de James M. Cox, antiguo gobernador de Ohio y candidato presidencial del Partido Demócrata en 1920.

Su madrastra es la multimillonaria Nabila Khashoggi, hija mayor del difunto traficante de armas saudí Adnan Khashoggi.

Así las cosas, James Cox Chambers Jr. pertenece a una de las dinastías más importantes de EEUU. El conglomerado familiar cuenta con nada menos que 55.000 empleados y unos ingresos totales de 21.000 millones de dólares.

La familia de Fergie es, por tanto, una de las más ricas de Estados Unidos. Los ránkings la colocan como la décima fortuna del país.

Chambers Jr., en una imagen de 2023. Wikimedia Commons

El activista fue detenido a las once y cuarto del pasado 10 de julio en Ibiza por la Policía Nacional, debido a una reclamación de Estados Unidos, que le acusa de financiar el terrorismo islamista y de lavado de dinero.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que estaba de guardia, decretó su ingreso en prisión provisional, sin fianza, el día siguiente. Y el pasado 29 de julio, la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior, avaló tal decisión.

Uno de los razonamientos subrayados por la Justicia es que la colosal riqueza de Chambers Jr. —se estima que su familia posee unos 27.000 millones de dólares— le permitiría, con facilidad, escapar de España si quedase en libertad.

Por ello, tanto el juez Piña como la Sala optaron por mantenerle en una prisión de Madrid a la espera de que el Gobierno de España autorice (o no) su entrega a las autoridades estadounidenses.

Defendido por Garzón

A principios de agosto, Fergie contrató al bufete International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad) para su defensa. Este despacho está dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, quien fue magistrado, precisamente, de la Audiencia Nacional.

Ilocad también ha sido contratado recientemente por Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, y formó parte del equipo legal del activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

La defensa de Chambers Jr. sostiene que el millonario tan sólo financió, como parte de su labor filantrópica, proyectos "sociales" y "humanitarios" en Gaza.

En su recurso contra el auto de prisión provisional, el anterior abogado de Fergie argumentó que su cliente está sufriendo una "persecución eminentemente política".

También subrayó el "arraigo" de Chambers Jr. en Ibiza, donde, cuando fue arrestado, pasaba las vacaciones de verano con su familia.

No obstante, en una resolución que avanza EL ESPAÑOL, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal desoyó estos argumentos.

"La medida cautelar recurrida [el ingreso en prisión provisional] deviene justificada para evitar la fuga", expresaron los jueces María Teresa García Quesada, Ana Revuelta y Joaquín Delgado.

"La resolución impugnada señala la existencia de fundado riesgo de fuga (...) ante la gravedad de las penas por las que le reclama Estados Unidos, de más de 30 años [de prisión]", concluyó la Sala de lo Penal.

De hecho, el tribunal, en línea con el fiscal, señaló que "el arraigo que alega el recurrente es un arraigo de futuro".

Chambers Jr. pretende trasladarse a Ibiza y residir allí junto a su mujer e hijo, para el que, cuando fue detenido, buscaba un centro escolar en la isla.

Ahora bien, como señala la Audiencia Nacional, "todas las referidas actividades son de fecha muy reciente". "Muchas de ellas, de escasos días anteriores a su detención", precisa la resolución.

"Y antes de pretender instalarse en Ibiza, desde su salida de los Estados Unidos, ha residido en otros países y continentes, siendo amparado siempre por su altísima capacidad económica", zanjaron los jueces.

"El concepto de arraigo no puede equipararse a la voluntad de establecimiento, sino al establecimiento efectivo en una localidad, tejiendo relaciones sociales, económicas, laborales, o de cualquier otro tipo que justifiquen la atadura o permanencia de una persona en determinado ámbito geográfico", indica la Sala de lo Penal.

"Tal y como se deduce de la documentación por él mismo aportada, su presencia en España data de fecha reciente: el empadronamiento es del 3 de julio del presente año, misma fecha del contrato de arrendamiento y de la adquisición de (...) un vehículo de alta gama", indicaron los tres magistrados.

Apoyos políticos

Diversas figuras políticas de la izquierda radical española ya se han pronunciado en contra de su extradición, tales como la exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra; su antecesor, Pablo Iglesias, o la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Chambers Jr. es una de las voces de izquierda radical más conocidas de Estados Unidos. En su muslo izquierdo, lleva tatuados los rostros de Iósif Stalin y de Mao Zedong. En el derecho, una estrella roja de cinco puntas.

Sus partidarios consideran que su detención, en base a una petición del Departamento de Justicia de EEUU, responde a la "persecución" iniciada por el Gobierno de Donald Trump del activismo en favor de Palestina.

Tras separarse de su familia y dejar la gestión de la empresa familiar, Fergie fundó un colectivo denominado Los Comunistas de Berkshire. Su principal proyecto fue la creación de una comuna autogestionada en un terreno de 65 acres en Alford (Massachusetts).